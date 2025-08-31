Violación grupal de joven se ejecutó en una casa a la cual fue llevada bajo engaño

Hasta el momento hay seis hombres apresados por la violación grupal de una joven de 21 años en Villa González, en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La joven de 21 años que fue violada por seis hombres en el municipio Villa González, en Santiago, fue llevada a una residencia bajo engaño de que sería trasladada a un centro de salud, debido a que "se sentía indispuesta", de acuerdo al Ministerio Público.

En esa residencia, ubicada en la comunidad La Javilla del referido municipio, fue que se consumó la violación sexual grupal, la cual fue grabada y luego difundida en plataformas digitales, refiere la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público.

El órgano acusó a Javier Eduardo Núnez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), junto a un prófugo que no identificó, de haber llevado engañada a la víctima a la referida casa, donde ocurrieron los hechos.

La agresión sexual fue cometida en marzo de este 2025.

"La instancia de medidas de coerción establece que los hechos ocurrieron en una residencia de la comunidad La Javilla, del municipio Villa González. La víctima fue llevada a dicho lugar bajo el engaño de que sería trasladada a un centro de salud por el imputado Pérez Toribio y otro que se encuentra prófugo", refirió el MP en una nota de prensa.

Por el caso hay seis hombres detenidos y se solicitó medidas de coerción en su contra consistente en 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. La audiencia será conocida el próximo miércoles en Santiago.

Los imputados de cometer la violación sexual son: José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (el Guaro), Javier Eduardo Núnez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere).

Identifica e investiga a personas que la acompañaban

El documento también dice que la Fiscalía de Santiago identificó e investiga a las personas que se encontraban con la víctima en un establecimiento comercial, ubicado en Palmar Abajo en el citado municipio.

Antes de que ocurriera la agresión, la víctima se encontraba compartiendo en un establecimiento de diversión, donde fue presuntamente drogada y luego llevada a la residencia ubicada en La Javilla, donde "ocurrieron los hechos".

De acuerdo al testimonio de la joven, se dio cuenta de que había sido violada al ver los videos que circulaban en internet. Dijo que no recordaba lo ocurrido y que una amiga, cuyo nombre se desconoce, fue quien la invitó a salir y fue a buscarla a su casa.

La acusación

El Ministerio Público acusa a los apresados de violación sexual, asociación de malhechores y atentado sexual por medios electrónicos.

Contra los imputados se presentaron cargos por violación a los artículos 265, 266, 309-1 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género; así también por transgresión a los artículos 8 y 23 de la Ley 53-07, que contemplan los tipos penales de asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer, violación sexual, reproducción, distribución de imágenes y atentado sexual por medios electrónicos, en perjuicio de la joven víctima, "quien se encontraba indefensa" cuando fue violada.

La instancia de solicitud de medidas de coerción fue depositada por los fiscales Quirsa Abreu Peña (titular de Santiago), Gladisleny Núñez e Ivette Martínez, de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales. En la misma piden a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la jurisdicción de Santiago que declare el proceso de tramitación compleja, en atención a la pluralidad de imputados, por la posibilidad de incorporar a otros y por la variedad de imputaciones.

Violación fue en marzo La investigación de los hechos, ocurridos en marzo de este año, se ha desarrollado con la colaboración de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía (Dicrim), cuyos oficiales participaron en la persecución y posterior arresto de los seis hombres que violaron sexualmente a la víctima, quien se encontraba indefensa al momento del hecho.