Enmanuel Rivera Ledesma seguirá en prisión preventiva por estafa inmobiliaria

Emmanuel Rivera Ledesma junto a uno de sus hijos, también acusados de la estafa inmobiliaria. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un tribunal del Distrito Nacional determinó que deberá seguir en prisión preventiva Emmanuel Rivera Ledesma, acusado de ser el cabecilla de la red que estafó a decenas de personas con proyectos inmobiliarios y que fue desmantelada con la Operación Nido.

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió mantener la medida privativa de libertad, en Najayo Hombres, al entender que la defensa de Rivera Ledesma no añadió ningún presupuesto nuevo que hiciera modificar la existente, según una comunicación de prensa de la Procuraduría.

Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por las fiscales Magalys Sánchez y Yuderky Utate, quienes valoraron la decisión del tribunal presidido por la jueza Keyla Pérez, quien fijó para el próximo 18 de septiembre la lectura íntegra de la decisión contra el acusado.

En la jornada previa, la continuidad del juicio contra Ledesma y compartes fue puesto en receso hasta el martes 16 de septiembre.

Sobre el caso

El 3 de enero de 2024 el órgano acusador puso en marcha la Operación Nido, con la cual desmanteló una red que estafó a cientos personas a las que ofertaba viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.

En el despliegue de la investigación, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron veinticinco allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.

Las empresas a través de las cuales se habría estafado

De acuerdo con el órgano acusador, la investigación arrojó que la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, S.R.L., CRD Equipos Pesados, S.R.L., el Grupo Wimar, S.R.L. y Auto Xperts AFM S.R.L., a través de las cuales crearon un esquema fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.

Durante la investigación, se ocuparon evidencias que demuestran que el acusado Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce.

"Por igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas", agregan los fiscales.

A raíz de la investigación, Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.

También, buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el procesado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.