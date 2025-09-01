Fijan para el miércoles audiencia de coerción contra seis por violación grupal en Villa González

Imagen de archivo de la Palacio de Justicia de Santiago, el distrito municipal de Villa González pertenece a la provincia. ( ANEUDY TAVÁREZ. )

La audiencia de medida de coerción contra seis hombres acusados de la violación sexual grupal de una joven de 21 años de edad fue fijada para el próximo miércoles, 3 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana.

El Ministerio Público solicita al tribunal de Atención Permanente 18 meses de prisión preventiva para los imputado.

Además de la agresión sexual, los imputados grabaron el hecho y difundieron las imágenes a través de diversas plataformas.

Los acusados

Los acusados son José Alfonso Rubiera Rodríguez, conocido como Fonso, Delfri de Jesús Rodríguez, alías Yiyo, Edwin Manuel Castro Guzmán, alías el Guaro, Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez, también conocido como Bebé, Oniel Rafael Pichardo Martínez, alías Contreras y Yamir Fernando Pérez Toribio, alias Ferrere.

El grupo enfrenta cargos por asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer, violación sexual, reproducción y distribución de imágenes, y atentado sexual por medios electrónicos.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en una residencia en la comunidad de La Javilla, en el municipio de Villa González, en marzo de este año.

La víctima, de 21 años, fue llevada al lugar con el engaño de que sería trasladada a un centro de salud.

Las autoridades también han revelado que una séptima persona está vinculada al caso, quien se encuentra prófuga. Hasta el momento, su identidad no ha sido revelada.

También mantienen bajo investigación a una amiga de la víctima, quien le acompañaba el día del hecho.