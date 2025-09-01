Prisión preventiva para dos vinculados a abuso sexual de una adolescente en San Francisco de Macorís

Fiscal Smaily Rodríguez asegura que el Ministerio Público mantiene abiertas las pesquisas por el abuso sexual. ( FUENTE EXTERNA. )

Un tribunal de San Francisco de Macorís dictó tres meses de prisión preventiva contra Randy Batista y Brahian Sterlin Liriano, acusados de supuestamente participar en el abuso sexual de una adolescente de 13 años en la comunidad Pueblo Nuevo, de esa provincia Duarte.

La medida, solicitada por el Ministerio Público, deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle, de San Francisco de Macorís, por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de ese distrito judicial.

Los imputados fueron arrestados el pasado 22 de agosto mediante orden judicial por su vinculación al hecho, ocurrido el 13 de agosto en una vivienda de la referida comunidad, mientras compartían junto a otras niñas y adolescentes.

Investigación del Ministerio Público

De acuerdo con el expediente, los procesados suministraron sustancias narcóticas a las jóvenes y, aprovechando que la víctima perdió el conocimiento, cometieron el abuso sexual durante la madrugada. La adolescente tuvo que recibir atenciones médicas en un hospital de la zona.

Las pesquisas señalan que cuando la víctima comenzó a desvanecerse, uno de los imputados la tocó de manera inapropiada, y al despertar se encontraba en la casa de él y de otros implicados. El Ministerio Público indicó que aún persigue a tres personas más vinculadas al caso.

La fiscal titular del Distrito Judicial de Duarte, Smaily Rodríguez, valoró la decisión del tribunal y confirmó que la investigación continúa. El proceso estuvo a cargo del fiscal litigante Kelvin Pimentel, en una audiencia presidida por la jueza Josefina Nohemí Díaz Marte.

El hecho fue denunciado el mismo 13 de agosto ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Judicial de Duarte, que coordina la fiscal Sandra Sierra Difó.

El Ministerio Público les atribuye a los acusados la violación del artículo 396-C de la Ley 136-03, que sanciona el abuso sexual en perjuicio de niños, niñas y adolescentes.