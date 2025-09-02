Planificó matar a David Ortiz desde la cárcel y logró libertad condicional a la mitad de la condena

David Ortiz fue objeto de un atentado que casi le cuesta la vida en junio del 2019. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO/ARCHIVO )

José Eduardo Ciprián Lebrón, alias Chuki, quien fue ultimado el pasado fin de semana cuando viajaba en una yipeta, en el sector de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, se le había otorgado la libertad condicional tras cumplir cinco de los 10 años de prisión a los que se le condenó por el atentado al pelotero David Ortiz (el Big Papi), en junio de 2019.

Ciprián fue señalado como uno de los dos autores intelectuales del atentado contra el pelotero, mientras cumplía prisión preventiva por otro homicidio.

En diciembre de 2022 se le sentenció a los dos lustros por el caso del exjugador de las Grandes Ligas, en un bar de Santo Domingo Este, y en el que el miembro del Salón de la Fama salvó su vida de milagro tras un impacto de bala a quemarropa y de espalda.

Según documentos a los que accedió Diario Libre, sus abogados Dorian Carlos Philips Pérez y Eladio Paula Sánchez solicitaron la libertad condicional al Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, con sede en el Distrito Judicial de Peravia, cuyo titular es el juez José Manuel Arias y quien acogió la petición del condenado y sus representantes legales.

Se le otorgó la libertad a Ciprián Lebrón en octubre del 2024. Fue ejecutada días después por la Dirección de Prisiones.

De acuerdo a los documentos, el Ministerio Público se opuso a que se le permitiera a Chuki abandonar la cárcel porque este estaba preso desde el 2017, dos años antes del atentado de David Ortiz, y porque "no están dadas las condiciones para que el interno sea beneficiado con la libertad condicional.

"Si desde la cárcel usted tuvo la facultad de cometer un hecho, ¿Qué no será estando en libertad?", argumentó el órgano acusador que demandó se dejara en la prisión de Baní, donde cumplía la sentencia.

A la vista para conocerse la solicitud del condenado a diez años de cárcel no asistieron las víctimas David Américo Ortiz Arias (David Ortiz), Sixto David Fernández Vásquez y Jhoel López Durán, pese a estar citados.

Según el informe preliminar de la Policía, José Eduardo Ciprián Lebrón murió cuando se desplazaba en una yipeta negra por la calle Primera, del barrio Libertador, en Herrera, Santo Domingo Oeste, al ser atacado a tiros por dos hombres aún no identificados.

Ciprián Lebrón falleció y otro hombre que le acompañaba, identificado como José Adonis Pérez García, resultó herido y fue ingresado en el hospital Dr. Marcelino Vélez Santana, donde fue intervenido quirúrgicamente.

En el mismo hecho también murieron Luis Javier Santana Asencio, de 38 años, y José Antonio Ovalles Martínez (alias Toni Papeleta), de 47, quienes habrían salido de sus viviendas al escuchar los disparos y fue alcanzado por los proyectiles.

Motivaciones del juez para otorgarle la libertad

Para otorgarle la libertad condicional en octubre del 2024 a Ciprián Lebrón, el juez de la Ejecución de la Pena, José Manuel Arias, arguyó al artículo 1 de la Ley 164-80 que establece "que la libertad condicional no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que constituye un modo especial de hacerla cumplir por el condenado".

Dijo, además que, "si bien es cierto que se trata de un hecho grave, el tribunal entiende que el interno ha dejado evidenciado que tiene un marcado interés por superarse y ser útil a la sociedad".

Le advirtió que durante el tiempo restante en que estaría en libertad condicional, esto era hasta el 14/06/2029, debía cumplir con las siguientes condiciones: Residir en Baní, localizable en la dirección y el número de teléfono que facilitó y debiendo notificar de manera inmediata cualquier cambio de dirección que se produjera.

Asimismo, trabajar en el oficio establecido, de acuerdo con su garante, con el cual tenía que trabajar como ayudante. También, abstenerse de viajar a menos que fuera por autorización judicial. No usar armas blancas ni de fuego, presentarse una vez al mes a la secretaría del tribunal, así como evitar participar en actos reñidos con la ley.

La "violación injustificada a cualquiera de estas reglas" revocaba la libertad otorgada.

El tercero asesinado de los acusados

José Eduardo Ciprián Lebrón, alias Chuki, es el tercer implicado en el atentado al extoletero de las Grandes Ligas que es ultimado en circunstancias por el momento no aclaradas.

El primero de ellos fue Luis Alfredo Rivas Clase, alias "el Cirujano", quien se mantuvo prófugo desde el momento que se atentó contra Ortiz hasta la muerte del imputado por "múltiples disparos", en Santiago.

El segundo de los ultimados fue Víctor Hugo Gómez Vásquez, señalado de ser también uno de los autores intelectuales y hallado no culpable por los jueces que condenaron a Chuki y a otros nueve encartados por el atentado al Big Papi.

Tras estar desaparecido varios días, según sus familiares y conocidos, Gómez Vásquez fue hallado muerto el 15 de enero de 2024, con una herida de bala en la cabeza, en la comunidad La Guáyiga, del municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.