Condenan hombre a 10 años de prisión por contrabando de armas desde EE. UU. a RD

Fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, ubicado en la provincia San Cristóbal, donde un hombre deberá cumplir la condena de 10 años de prisión. ( FUENTE EXTERNA )

El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a un hombre a 10 años de prisión acusado de introducir un contrabando de armas de fuego al país, en un hecho ocurrido el 21 de abril de 2023.

El imputado identificado como Annober Acosta Terrero deberá cumplir la pena impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, ubicado en la provincia San Cristóbal.

La decisión del tribunal se basó en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que detalló en una nota de prensa que las investigaciones iniciaron luego de que miembros de la Seguridad Militar y Policial de la Dirección General de Aduanas (DGA) detectaran dos cajas con contenido sospechoso en el puerto de Haina Oriental.

El arsenal

Según el órgano acusador, las cajas habían sido enviadas por Acosta Terrero desde el puerto de Brooklyn, en Nueva York, con destino final a su residencia en la provincia Barahona. Durante la revisión al contenido de las cajas, las autoridades encontraron un arsenal que incluía:

Seis pistolas de diferentes calibres

Un rifle

Dos escopetas

Cientos de cartuchos

581 tacos para preparar cartuchos de escopeta

Cientos de balines de metal

1,989 cápsulas calibre 22 milímetro

Pólvora de alta potencia extrema

Acosta Terrero fue declarado culpable de violentar varios artículos de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como disposiciones de la Ley 168-21, que sanciona la defraudación aduanera y el contrabando, en perjuicio del Estado dominicano.