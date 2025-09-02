Condenan hombre a 10 años de prisión por contrabando de armas desde EE. UU. a RD
El imputado deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres
El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a un hombre a 10 años de prisión acusado de introducir un contrabando de armas de fuego al país, en un hecho ocurrido el 21 de abril de 2023.
El imputado identificado como Annober Acosta Terrero deberá cumplir la pena impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, ubicado en la provincia San Cristóbal.
La decisión del tribunal se basó en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que detalló en una nota de prensa que las investigaciones iniciaron luego de que miembros de la Seguridad Militar y Policial de la Dirección General de Aduanas (DGA) detectaran dos cajas con contenido sospechoso en el puerto de Haina Oriental.
El arsenal
Según el órgano acusador, las cajas habían sido enviadas por Acosta Terrero desde el puerto de Brooklyn, en Nueva York, con destino final a su residencia en la provincia Barahona. Durante la revisión al contenido de las cajas, las autoridades encontraron un arsenal que incluía:
- Seis pistolas de diferentes calibres
- Un rifle
- Dos escopetas
- Cientos de cartuchos
- 581 tacos para preparar cartuchos de escopeta
- Cientos de balines de metal
- 1,989 cápsulas calibre 22 milímetro
- Pólvora de alta potencia extrema
Acosta Terrero fue declarado culpable de violentar varios artículos de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como disposiciones de la Ley 168-21, que sanciona la defraudación aduanera y el contrabando, en perjuicio del Estado dominicano.