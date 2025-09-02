×
masacre en Dajabón

Amplio dispositivo de seguridad en audiencia por masacre en Loma de Cabrera de Dajabón

Familiares de las víctimas, acompañados de comunitarios y activistas sociales, se congregaron en las inmediaciones del tribunal para exigir justicia

    Amplio dispositivo de seguridad en audiencia por masacre en Loma de Cabrera de Dajabón
    El caso es considerado uno de los hechos más estremecedores de violencia registrados en la provincia en los últimos meses. (FUENTE EXTERNA)

    Un fuerte dispositivo de seguridad fue desplegado este martes en el Palacio de Justicia de Dajabón, donde se conocía una audiencia de anticipo de pruebas relacionada con la masacre de cinco hombres en un presunto punto de drogas en el municipio de Loma de Cabrera.

    Desde tempranas horas, decenas de militares y agentes policiales rodearon el recinto judicial para prevenir incidentes y garantizar el orden durante el proceso.

    El caso es considerado uno de los hechos más estremecedores de violencia registrados en la provincia en los últimos meses.

    La audiencia tiene como objetivo preservar pruebas clave vinculadas al múltiple asesinato, que provocó profunda consternación en toda la región.

    Familiares exigen justicia 

    Familiares de las víctimas, acompañados de comunitarios y activistas sociales, se congregaron en las inmediaciones del tribunal para exigir justicia y una investigación transparente que lleve a los responsables ante la justicia.

    • Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre el avance del proceso, pero se espera que las medidas de seguridad se mantengan durante toda la jornada, dada la sensibilidad del caso.
