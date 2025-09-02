Prófugo en caso de violación grupal en Villa González reside en Estados Unidos

El hecho, ocurrido en marzo de este año, ha generado amplia indignación en la sociedad dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público identifica como Erik Castro Álvarez y/o Eriberto Castro Díaz, conocido como Álvarez o Pochón, la persona que permanece prófuga en el caso de la violación sexual de una joven de 21 años en el municipio Villa González, provincia Santiago.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el sospechoso fue la persona que trasladó a la víctima en una pasola hasta la vivienda donde se produjo el abuso, hecho que fue grabado y difundido a través de grupos de WhatsApp.

Una fuente reveló a Diario Libre que Castro Álvarez se encontraba de vacaciones en el país al momento del suceso, registrado en marzo del corriente año, y que actualmente reside en Estados Unidos.

Regresaría para enfrentar a la justicia

Según el informante, el joven estaría en disposición de regresar a la República Dominicana para responder ante la justicia.

Por el caso ya se encuentran bajo proceso judicial otros seis jóvenes.

La audiencia para conocer la medida de coerción está pautada para este miércoles a las 9:00 de la mañana.

