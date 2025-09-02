×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
violación grupal
violación grupal

Prófugo en caso de violación grupal en Villa González reside en Estados Unidos

La medida de coerción contra los implicados será conocida este miércoles

Por el caso ya se encuentran bajo proceso judicial otros seis hombres

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Prófugo en caso de violación grupal en Villa González reside en Estados Unidos
El hecho, ocurrido en marzo de este año, ha generado amplia indignación en la sociedad dominicana. (FUENTE EXTERNA)

El Ministerio Público identifica como Erik Castro Álvarez y/o Eriberto Castro Díaz, conocido como Álvarez o Pochón, la persona que permanece prófuga en el caso de la violación sexual de una joven de 21 años en el municipio Villa González, provincia Santiago.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el sospechoso fue la persona que trasladó a la víctima en una pasola hasta la vivienda donde se produjo el abuso, hecho que fue grabado y difundido a través de grupos de WhatsApp.

Una fuente reveló a Diario Libre que Castro Álvarez se encontraba de vacaciones en el país al momento del suceso, registrado en marzo del corriente año, y que actualmente reside en Estados Unidos

RELACIONADAS

Regresaría para enfrentar a la justicia

Según el informante, el joven estaría en disposición de regresar a la República Dominicana para responder ante la justicia.

  • Por el caso ya se encuentran bajo proceso judicial otros seis jóvenes.

La audiencia para conocer la medida de coerción está pautada para este miércoles a las 9:00 de la mañana.

El hecho, ocurrido en marzo de este año, ha generado amplia indignación en la sociedad dominicana.

Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.