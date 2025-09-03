¿Dónde la exdiputada Rosa Amalia Pilarte cumplirá condena de cinco años de prisión?

Fotografía de archivo de la exdiputada del PRM, Rosa Amalia Pilarte, quien fue condenada a cinco años de prisión por lavado de activos. ( DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público ejecutó este miércoles la sentencia condenatoria contra la exdiputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Rosa Amalia Pilarte López, quien fue hallada culpable de lavado de activos provenientes del narcotráfico y condenada a cinco años de prisión.

Además de la pena de reclusión, que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, provincia Santiago, la exlegisladora fue condenada al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos y al pago de las costas del proceso.

La decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que ratificó la sentencia dictada por la Segunda Sala en mayo del año pasado, también autorizó el decomiso de bienes muebles e inmuebles valorados en miles de millones de pesos, considerados producto de las operaciones ilícitas.

El tribunal fundamentó la condena en las violaciones a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como en la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y otras infracciones graves.

Red encabezada por su esposo

Según el Ministerio Público, Rosa Amalia Pilarte formaba parte de la red de lavado de activos del narcotráfico que encabezaba su esposo Miguel Arturo (Micky) López Florencio, de la que también formaban parte sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como también los declarados en rebeldía Pablo Antonio Martínez Javier y Rigoberto Bueno Javier.

Los fiscales sustentaron con pruebas que la procesada contribuyó con la colocación en el sistema financiero nacional de cuatro mil cuatrocientos dieciocho millones trescientos noventa y nueve mil trescientos doce pesos con 92/100 (RD$4,418,399,312.92), a pesar de que durante el período comprendido entre los años 2003 y 2021 solo percibió salarios e ingresos por un total de dieciséis millones trescientos setenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos con 45 centavos (RD$16,378,557.45), reportados tanto en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) como de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Bienes incautados

El Ministerio Público informó mediante comunicado de prensa que logró el decomiso de múltiples propiedades pertenecientes a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, entre ellas terrenos de gran extensión en distintas comunidades de La Vega y Jarabacoa, locales comerciales, un condominio y varias parcelas rurales.

En total, la lista incluye terrenos de miles de metros cuadrados, solares, locales en plazas comerciales y propiedades ubicadas tanto en zonas urbanas como rurales, con lo que se confirma el amplio patrimonio inmobiliario vinculado al caso de lavado de activos.