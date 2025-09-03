La jueza Yaritza Cabral, del Tribunal de Atención Permanente de Santiago, aplazó para el viernes 12 de septiembre la audiencia de solicitud de medida de coerción contra seis hombres, acusados de violar sexualmente a una joven de 21 años, en un hecho ocurrido en el municipio Villa González.

La magistrada Cabral tomó la decisión para que las partes puedan completar la presentación de pruebas y documentaciones.

Durante la audiencia se mostraron algunos de los videos que forman parte del proceso, los cuales generaron debates entre los abogados de la defensa y el Ministerio Público.

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, declaró que el Ministerio Público garantizará el debido proceso, así como la dignidad y el respeto tanto a la víctima como a los imputados.

También explicó que no puede referirse al séptimo implicado, quien reside en Estados Unidos, para no comprometer la investigación.

Por su parte, José Martínez Brito, abogado de la víctima, afirmó que el aplazamiento es normal en esta fase inicial del proceso.

Señaló que el Ministerio Público, junto con la parte querellante, trabaja en coordinación con la cooperación penal internacional para lograr la captura del sospechoso que se encuentra fuera del país.

Martínez Brito denunció que la víctima atraviesa un estado de nerviosismo y vergüenza debido a la difusión de los audiovisuales.

Mientras que Ricardo Reyna, abogado de dos de los imputados, alegó que los videos presentados por el Ministerio Público están "cortados y editados de manera inadecuada".

Aseguró que depositarán versiones completas durante el proceso

En iguales términos se expresó Rómulo Sánchez, defensor de otros cuatro acusados, quien sostuvo que en la próxima audiencia presentarán los materiales íntegros para que el tribunal pueda valorarlos correctamente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/whatsapp-image-2025-09-03-at-11825-pm-1-f72c553d.jpeg Autoridades trasladan a hombres acusados de violación sexual. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Acusados

Los imputados por la violación de la joven son:

José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso)

(Fonso) Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo)

(Yiyo) Edwin Manuel Castro Guzmán (El Guaro)

Javier Eduardo Núñez Toribio (Bebé)

Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras)

Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere)

Asimismo, las autoridades mantienen la búsqueda de Erik Castro Álvarez y/o Eriberto Castro Díaz (Álvarez o Pochón), señalado como la séptima persona implicada en el caso y actualmente prófugo.

Todos enfrentan cargos por asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer, violación sexual, reproducción y distribución de imágenes, y atentado sexual por medios electrónicos.

Un amplio dispositivo de seguridad, con agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, fue desplegado en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santiago durante la audiencia.