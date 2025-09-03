Los bienes incautados a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte por lavado de activos

Fotografía de archivo de la exdiputada del PRM, Rosa Amalia Pilarte, quien fue condenada a cinco años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Este miércoles se entregó voluntariamente la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, quien fue arrestada por el Ministerio Público, ejecutando la orden judicial en cumplimiento de la condena irrevocable de 5 años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Además de la reclusión, la exdiputada por la provincia La Vega deberá pagar 200 salarios mínimos del sector público por infracciones a la Ley número 155-17 sobre Lavado de Activos en perjuicio del Estado.

Las autoridades decomisaron más de 10 bienes muebles e inmuebles, valorados en miles de millones de pesos, producto del acto delictivo cometido por la exmiembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Bienes incautados

Un terreno de 3,081.41 metros cuadrados (mt2), ubicado dentro del ámbito de la parcela número 157 del distrito catastral No. 29 del municipio La Vega, ubicada en la comunidad El Quemao, entrada La Represa, sector Manga Larga, La Vega. El inmueble está amparado por el certificado de título número 110, expedido por el Registrador de Títulos de La Vega.

El inmueble identificado como 313295647592, con una extensión superficial de 728.11 metros cuadrados, amparada mediante matrícula número 0300032450, expedida por el registrador de títulos de La Vega.

El inmueble identificado como 313295645621, con una extensión superficial de 811.45 metros cuadrados, amparada mediante matrícula número 4000250918, expedida por el registrador de títulos de La Vega, dicho inmueble se encuentra ubicado en La Vega.

El inmueble identificado como 313295642420, con una extensión superficial de 682.50 metros cuadrados, amparada mediante matrícula número 03000163269, expedida por el registrador de títulos de La Vega, dicho inmueble se encuentra ubicado en el municipio de La Vega.

El inmueble identificado como 313295645289, con una extensión superficial de 1,492.42 metros cuadrados, amparada mediante matrícula número 0300025416, expedida por el registrador de títulos de La Vega.

El inmueble identificado como parcela número 11, del distrito catastral número 25 del municipio La Vega, con una extensión superficial de 28,273.00 metros cuadrados, amparada mediante matrícula Número 0300018330, expedida por el registrador de títulos de La Vega, dicho inmueble se encuentra ubicado en Arroyo Hondo, Río Verde Arriba, La Vega.

El local comercial número 26, construido en el segundo piso, dentro de la parcela número 41-C del Distrito Catastral número 05 del municipio de La Vega, con una extensión superficial de 31.55 metros cuadrados, amparado mediante matrícula Número 0300012164.

El inmueble identificado como unidad funcional B-1, identificado como 313295767873: B-1, matrícula Número 0300011626, del condominio Edificio Jossierie Santos 1, ubicado en La Vega, conformado por un sector propio identificado como SP-01-01-002, ubicado en el nivel 01, del bloque 01, destinado a local, con una superficie de 46.86, metros cuadrados.

El inmueble identificado como 312166208949, con una extensión superficial de 1,728.69 metros cuadrados, amparada mediante matrícula Número 0300018479, expedida por el registrador de títulos de La Vega, inmueble, ubicado en el municipio de Jarabacoa.

Una porción de terreno con una extensión superficial de 15,251.20 metros cuadrados, dentro de la parcela número 157 del Distrito Catastral número 29 del municipio La Vega, amparada mediante matrícula Número 0300023805.

Una porción de terreno con una extensión superficial de 11,314.00 metros cuadrados, dentro de la parcela número 23, del Distrito Catastral número 25 del municipio La Vega, amparada mediante matrícula número 0300012984.

El inmueble dentro del solar 1-Refundido, Manz 33, del Distrito Catastral número 01 La Vega, local comercial número 1-04-B, con una superficie de 19.04 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 0300012136.

El inmueble identificado dentro de la parcela número 108, porción G-1, del distrito catastral número 05, del municipio Jarabacoa, provincia La Vega, con una extensión superficial de 628,863.50 metros cuadrados, amparada mediante matrícula Número 0300020203.

Pilarte deberá cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Rafey Mujeres, provincia Santiago, por disposición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

