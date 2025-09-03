Pena máxima para hombre que mató a su expareja y a exsuegra

Un juez sostiene un martillo en alto, a punto de golpearlo sobre el estrado. Hombre recibe condena de 30 años por doble feminicidio. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal Colegiado de la provincia Sánchez Ramírez condenó a 30 años de prisión a un hombre declarado culpable de asesinar a su expareja y a su exsuegra, en un hecho ocurrido en noviembre de 2024 en el sector Buenos Aires, del distrito municipal Quita Sueño.

Johan Mejía Castro, fue condenado por las muertes de su expareja, Julissa Germán, y de la señora Juana Salazar.

Procrearon hijos

De acuerdo con el expediente, Mejía Castro utilizó un arma de fuego para disparar contra ambas mujeres, luego de irrumpir de manera violenta en la vivienda donde residían.

El doble homicida había procreado tres hijos con su expareja.

El tribunal dispuso que la sentencia sea cumplida en la Fortaleza Palo Hincado de Cotuí.