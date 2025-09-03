Tres meses de prisión preventiva para tres policías y un militar por violación a una mujer

Imagen de archivo de una patrulla policial. La víctima relató la violación grupal a través de un pastor que fungió como traductor. ( FUENTE EXTERNA. )

La Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva contra tres agentes policiales y un militar imputados por supuestamente agredir sexualmente a una mujer que viajaba en taxi por la avenida España, tras salir del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).

La jueza Karen Casado Minyety ordenó que la sargento Clara Rosa Yoli Gerónimo, el raso Ronny Alberto Monzón Sánchez y Edwin Yurier Mariñez Araujo cumplan la medida en el centro penitenciario de Najayo, en San Cristóbal.

En tanto, el militar Luis Ángel Taveras Herrera fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Polvorín, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

La violaron y le robaron

Momentos antes de la audiencia, la víctima, quien no habla español, relató su experiencia a la prensa a través de un pastor que fungió como traductor.

Dijo que fue interceptada cuando regresaba al país desde España, obligada a abordar un vehículo oficial y posteriormente agredida sexualmente bajo amenazas de muerte.

De acuerdo con el Ministerio Público, a la mujer le sustrajeron US$1,200 y RD$10,000 antes de trasladarla a un lugar apartado, donde habría sido violada. Añadió que, durante todo el proceso, los agresores la intimidaron con armas de fuego para impedir que solicitara ayuda.

La defensa del militar Luis Ángel Taveras Herrera, representada por el abogado Wilson Gutiérrez, afirmó que su cliente no participó en los hechos y alegó que se había cambiado de patrulla antes del incidente.

La víctima contó con representación legal de abogados del Ministerio de la Mujer, el acompañamiento de la Fundación Zile, dirigida por Edwin Paraison, y asistencia psicológica de Lucía Burgos.