VIDEO | Abogado de víctima de violación grupal critica falta de arrepentimiento de imputados

José Martínez Brito dijo que mientras presentaban videos del hecho en la audiencia, notó sonrisas en varios de los imputados

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook

El abogado de la joven de 21 años víctima de una violación sexual grupal en Villa González, José Martínez Brito, criticó este miércoles la actitud de algunos de los imputados por la acción durante la audiencia de medida de coerción, al señalar que no evidenciaron arrepentimiento.

Martínez Brito aseguró que, mientras se presentaban algunos de los videos del caso, observó conductas inapropiadas entre los acusados.

"No pude percibir ningún ápice de arrepentimiento, incluso llegué a notar sonrisas en algunos de ellos en el momento en que se estaban mostrando los videos", expresó.

Martínez Brito cuestionó la falta de empatía de los procesados.

Debate entre defensa y el Ministerio Público

Los audiovisuales presentados en la audiencia generaron debates entre la defensa y el Ministerio Público.

Ricardo Reyna, abogado de dos de los imputados, alegó que las grabaciones mostradas están "cortadas y editadas de manera inadecuada".

Aseguró que durante el proceso depositarán las supuestas versiones completas.

  • La jueza decidió aplazar la audiencia para el viernes 12 de septiembre a las 9:00 de la mañana.

El Ministerio Público solicitó que se impongan 18 meses de prisión preventiva a los acusados y que el caso sea declarado complejo.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.