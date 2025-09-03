La exdiputada Rosa Amalia Pilarte fue ingresada al caer la noche este miércoles al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres de Santiago, donde deberá cumplir la condena de cinco años de prisión impuesta por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

En un video, al que Diario Libre tuvo acceso, se observa a Pilarte ser custodiada por varias agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP), tras ser trasladada desde La Vega por disposición del juez de Ejecución de la Pena de ese distrito judicial.

La exlegisladora portaba un cinturón facial y llevaba consigo una funda blanca al momento de su ingreso a la prisión.

La detención de Pilarte se produjo en la Procuraduría General de la República, en Santo Domingo, a donde acudió luego de que su residencia en La Vega fuera allanada por miembros del Ministerio Público.

Dice que tenía problemas de salud

Posteriormente fue llevada al Palacio de Justicia de La Vega, donde declaró que no se había entregado antes porque enfrentaba "problemas de salud".