Aplazan audiencia de medida de coerción a conductor que ocasionó accidente múltiple en La Ceiba

Uno de los abogados en el caso del accidente múltiple ocurrido en la comunidad La Ceiba El Salado, en la provincia La Altagracia habla con miembros de la prensa. ( DIARIO LIBRE/ PATRICIA HEREDIA )

La audiencia contra el conductor implicado en el accidente de tránsito ocurrido en la comunidad La Ceiba El Salado, en la provincia La Altagracia, fue aplazada para el jueves 11 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.

La posposición se produjo para que la defensa técnica del imputado pueda conocer de manera formal la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

El abogado Héctor Castillo, representante de la familia de Rosalva Yanairis Castro Yan, de 13 años, quien falleció a causa de los golpes recibidos durante el accidente, explicó que esta decisión responde a un derecho procesal que garantiza la defensa del acusado.

El imputado, identificado como José Laureano Severino, enfrenta cargos por violación a los artículos 220, 256, 258, 268-1 y 303-5 de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Cabe destacar que, a su llegada al Palacio de Justicia, Severino fue abordado por representantes de la prensa, pero se negó a ofrecer declaraciones sobre las acusaciones en su contra.

Antecedente

El pasado sábado 30 de agosto, un camión recolector de basura colisionó con una camioneta que transportaba feligreses evangélicos de regreso de un concierto, en la comunidad La Ceiba de El Salado, municipio Higüey.

El trágico accidente dejó seis personas fallecidas y varios heridos, incluidos menores de edad.

Las víctimas mortales fueron identificadas como:

Rosalva Yanairis Castro Yan , 13 años

, 13 años Ingrid Yan Batiste, 36 años

Milenor Yan, 50 años

Yousekan Yan Rimpel, 19 años

Jael Lauf, 35 años

Estefani Guraud, 33 años

Los cuerpos fueron sepultados en el cementerio El Salado, en medio de escenas de profundo dolor y oración.

El conductor del camión, José Laureano Severino, de 47 años, resultó positivo en la prueba de alcohol y fue arrestado tras el siniestro.

Posteriormente, una adolescente de 17 años, que permanecía en estado crítico en la UCI del Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia, se convirtió en la séptima víctima mortal del accidente.

Actualmente, dos mujeres permanecen hospitalizadas con fracturas, mientras que tres menores lesionados fueron atendidos en el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia. De estos, dos recibieron el alta médica y otra continúa ingresada para seguimiento psicológico.