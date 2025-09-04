Corte aún no fija fecha para conocer recurso contra decisión que extinguió proceso a Micky López

El empresario Miguel Arturo López Florencio, conocido como "Micky López", quien fue acusado de lavados de activos, cuyo caso el tribunal lo extinguió, ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La Corte de Apelación del distrito judicial de La Vega todavía no ha fijado fecha para conocer el recurso interpuesto por el Ministerio Público, con el que busca dejar sin efecto la decisión que extinguió el proceso judicial contra Miguel Arturo (Micky) López Florencio y varios de sus familiares, acusados de integrar una presunta red de lavado de activos procedentes del narcotráfico.

La impugnación fue presentada en julio de este 2025, luego de que el Tribunal Colegiado de La Vega pusiera fin al juicio alegando una dilación procesal excesiva atribuida al órgano acusador.

El abogado Esteban Pérez, miembro de la barra de la defensa de los López Pilarte, afirmó que hasta el momento no han sido notificados para conocer el recurso.

Sostuvo que cuentan con las justificaciones necesarias, ya que, según explicó, los retrasos fueron provocados por el propio Ministerio Público.

De acuerdo con el abogado, el proceso acumuló 26 aplazamientos a solicitud de los fiscales, además de varias recusaciones de jueces, una inhibición y una solicitud de declinatoria elevada ante la Suprema Corte de Justicia, que tardó alrededor de seis meses en resolverse.

"Todo eso condujo a que se alargara más el plazo", indicó Pérez.

Acusación contra la supuesta red

Según la acusación, la presunta red de lavado de activos era encabezada por Micky López y contaba con la participación de sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte. También figuran como implicados Pablo Antonio Martínez Javier y Rigoberto Bueno Javier.

De acuerdo con el órgano, esta organización movió entre 2007 y 2019 más de dos mil millones de pesos, información corroborada por los movimientos económicos recurrentes en los bancos nacionales y cuyo origen eran supuestamente las actividades ilícitas.

Condena contra Rosa Amalia Pilarte

De manera paralela, el Ministerio Público procesó y obtuvo condena de cinco años de prisión, confirmada por la Suprema Corte de Justicia, contra la esposa de Micky López y exdiputada del partido oficialista en La Vega Rosa Amalia Pilarte, hallada culpable de lavado de activos procedentes del narcotráfico.

En su condición de legisladora, Pilarte fue procesada por separado en un tribunal especial.

Pilarte comenzó a cumplir la tarde de ayer miércoles la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago.