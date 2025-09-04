La exdiputada Rosa Amalia Pilarte recibirá un trato "adecuado e igualitario" en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, aseguró este jueves Juan Carlos Bircann Sánchez, procurador de la Corte de Apelación de Santiago.

"Que no le quepa duda a la ciudadanía que esa señora siempre recibirá el trato adecuado e igualitario con las internas que guardan prisión en dicho centro", expresó el magistrado.

En cuanto a su estado de salud, explicó que Pilarte fue sometida a los estudios médicos correspondientes al momento de oficializar su ingreso al penal, donde deberá cumplir la condena de cinco años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

El procurador sostiene que, como parte del protocolo, todas las internas son evaluadas física y mentalmente al ingresar.

Inacif validará condición médica

Detalla que posteriormente se realizan análisis más exhaustivos con el apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), entidad que validará las informaciones relacionadas con los problemas de salud notificados por la exlegisladora a través de sus abogados.

"Se le realizó una revisión rápida de ingreso, que permite verificar su ubicación en tiempo y espacio, pero en los próximos días se harán los estudios más completos para confirmar los padecimientos que ella refirió", puntualizó Bircann Sánchez.

Aunque Pilarte comunicó a la Suprema Corte de Justicia y al juez de Ejecución de la Pena que enfrenta complicaciones de salud, las autoridades penitenciarias indican que estos reportes deberán ser confirmados por el Inacif.

Problemas de salud

La exdiputada inició el cumplimiento de su condena la tarde del miércoles, cuando fue trasladada a Rafey Mujeres en Santiago.

La exlegisladora portaba un cinturón facial y llevaba consigo una funda blanca al momento de su ingreso a la prisión.

En conversación con periodistas declaró que no se había entregado antes porque enfrentaba "problemas de salud".