Como parte del acuerdo con el MP Maxy Montilla testificará contra imputados en estafa a las EDE

La delación de Maxy Gerardo Montilla fue "punto de partida" para el acuerdo al que arribó con el Ministerio Público. ( FUENTE EXTERNA )

El criterio de oportunidad que se le aprobó a Maxy Gerardo Montilla Sierra, cuñado del expresidente Danilo Medina, compromete al acusado a "testificar" contra los demás implicados en la estafa a las EDE, y que incluye a importantes exfuncionarios peledeístas.

Así lo establece el acuerdo homologado ya por un juez de instrucción, cuya resolución se emitirá a final de este mes.

"El procesado Maxy Gerardo Montilla Sierra deberá testificar con respecto a la información que conoce y a los involucrados que componen la asociación de malhechores que se dedica a este tipo de actividades en perjuicio del Estado dominicano", sostiene el documento.

Su delación "se ha tomado como punto de partido para llegar al presente acuerdo en beneficio del mismo (de Maxy Gerardo Montilla), agrega el expediente.

En ese sentido, el hermano de la exprimera dama, Candy Montilla, ya "ha colaborado de manera efectiva en la investigación del entramado de corrupción", añade la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).

Bichara, Rubén Montás y otros investigados

Se recuerda que la querella que se presentó en el 2021 sobre la estafa al Estado a través de las EDE (Edenorte, Edesur y Edeeste), de más de veinte mil millones, se menciona a a Rubén Jiménez Bichara (ex vicepresidente ejecutivo de la CDEEE), Luis Ernesto de León Núñez (ex administrador general de Edeeste), Rubén Montás Domínguez y Radhamés del Carmen Maríñez (ambos exadministradores generales de Edesur) y a Julio César Correa (ex administrador general de Edenorte).

Asimismo, se señaló a Alexander Montilla Sierra, otro hermano de la exprimera dama, y a Alexis Medina Sánchez, condenado recientemente a siete años.

El pasado martes, el Ministerio Público dio a conocer la homologación del acuerdo con Maxy Gerardo Montilla que incluye el decomiso de 2,000,000 millones de pesos en efectivo a favor del Estado dominicano y otros 1,082,717,999 millones de pesos, para el pago de indemnizaciones y por la expropiación de un terreno.

También disolver en un plazo de dos años las compañías: Transformadores Solomon Dominicana; Electrocable Aluconsa NS, Importaciones Diversas, Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, Importadora Eaglerise, TLC Negocios Globale, Watmax Lighting