Narcoingenio
Narcoingenio

VIDEO | Arrestan a 11 personas y ocupan drogas durante operativos en Puerto Plata

Además, fueron confiscadas cinco balanzas, una radio de comunicación y otras evidencias

    Un total de 11 personas fueron apresadas durante allanamientos ejecutados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con miembros del Ministerio Público, en distintas localidades de la provincia Puerto Plata, donde se incautaron más de 1,200 gramos de diversas sustancias controladas.

    Según una nota de prensa, las operaciones se llevaron a cabo en los sectores Padre Granero, Barrio Haití, Cristo Rey, Los Callejones, La Uva y Villa Progreso, entre otros. En estos lugares fueron arrestadas seis personas, a quienes se les ocuparon:

    • 670 gramos de presunta cocaína
    • 447 gramos de presunta marihuana
    • 10 gramos de un material rocoso, presumiblemente crack

    Además, fueron confiscadas cinco balanzas, una radio de comunicación, tijeras y decenas de fundas plásticas.

    Intervención Sosúa

    En otro operativo realizado en el municipio de Sosúa, fueron arrestadas cinco personas tras tres allanamientos efectuados en los sectores El Batey, Los Charamicos, Calle la 40 y la 50, y La Piedra, entre otros.

    Durante la requisa, se decomisaron:

    • 29 gramos de presunta cocaína, distribuidos en decenas de porciones
    • 35 gramos de un vegetal con características similares a la marihuana
    • 12 gramos de una sustancia rocosa que se presume es crack
    • Dinero en efectivo 
    • Otras evidencias vinculadas al microtráfico
