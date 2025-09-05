Prisión preventiva y arresto domiciliario para implicados en red de estafa de los abuelos

Momento en que las autoridades trasladan a imputados vinculados a red de robo de identidad. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La jueza de la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó prisión preventiva para uno y arresto domiciliario contra otros seis implicados en la Operación Discovery 3.0, una red acusada de estafar a personas de la tercera edad.

La decisión fue tomada por la jueza Yiberty Polanco, quien dispuso ocho meses de prisión preventiva contra Bernardo Taveras Vélez a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres ubicado en la provincia San Cristóbal.

El resto de los implicados en la también conocida "estafa de los abuelos" recibieron arresto domiciliario y otras medidas.

A la imputada Gipsy Pamela Castaños García se le impuso una garantía económica de 500,000 pesos la cual debe ser pagada a través de una compañía aseguradora.

Además del arresto domiciliario, Manuel Castaños Colón deberá usar un grillete electrónico.

La decisión de la jueza establece arresto domiciliario contra Luis Eduardo Méndez Ureña,José Ramón López Tavárez, Juan Luis Naranjo Gómez y Adderly Antonio Polanco Báez.

Según Ricardo Reyna, abogado de varios de los imputados, acordaron con el Ministerio Público solicitar prisión domiciliaria debido a la cooperación de los imputados y la aceptación parcial de los hechos durante la audiencia.

La jueza Polanco ordenó una revisión obligatoria de las medidas de coerción para los imputados con prisión domiciliaria, la cual se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre.

Sobre el caso

El expediente del órgano acusador indica que la supuesta red operaba desde call centers ubicados en territorio dominicano.

El modus operandi consistía en llamar a adultos mayores residentes en Estados Unidos, fingiendo ser un nieto u otro familiar cercano, o un abogado o policía que hablaba en nombre de ese familiar en apuros para que enviaran dinero.

Según la acusación, el fraude operó durante varios años y afectó a personas en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Massachusetts y otros estados, con pérdidas por varios millones de dólares

Aparte de los imputados en este caso, se informó que otro grupo de personas vinculadas a la misma estructura es requerido por la justicia de Estados Unidos para enfrentar cargos por delitos similares.