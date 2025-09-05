Raquel Peña exige que se haga justicia en caso de violación grupal a joven en Villa González

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña en su participación en la inauguración de la tercera edición de Expo Acero Santiago 2025. Tras ser abordada por la prensa, pidió que el caso de la joven Villa González se aplique la justicia. ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, pidió este viernes que se aplique "todo el peso de la ley" contra los responsables de la violación grupal de una joven de 21 años ocurrida en el municipio Villa González, provincia Santiago.

Peña calificó el hecho como "bochornoso e inadmisible".

Señaló que tanto ella como el resto de la sociedad, esperan que la justicia actúe con firmeza.

"Lo que nosotros ahora mismo estamos pidiendo es que la ley se implemente de la manera más correcta, pero sobre todo que caiga sobre los culpables el gran peso de la ley", manifestó.

Los acusados

Por el caso, el Ministerio Público procesa a seis hombres, identificados como:

José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso)

Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo)

Rodríguez (Yiyo) Edwin Manuel Castro Guzmán (El Guaro)

Javier Eduardo Núñez Toribio (Bebé)

Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras)

Martínez (Contreras) Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere)

Por el hecho, las autoridades mantienen la búsqueda de Erik Castro Álvarez y/o Eriberto Castro Díaz (Álvarez o Pochón), señalado como la séptima persona implicada en el caso y actualmente prófugo.

La fiscalía solicitó que se les impongan 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.

La audiencia de solicitud de medida de coerción está programada para el viernes 12 del corriente mes de septiembre.