RD extraditará a dominicano condenado a 114 años en Puerto Rico

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) autorizó la extradición del dominicano Francisco Alberto Cedeño Amparo, condenado en Puerto Rico a 114 años de prisión por homicidio y tentativa de asesinato. La alta corte emitió el dictamen ante una solicitud del Ministerio Público.

Cedeño Amparo fue hallado culpable de asesinar a un hombre con arma blanca y de intentar matar a una mujer en hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2008 en San Juan, Puerto Rico.

Una nota de prensa del Ministerio Público indica que el imputado se fugó el mismo día en que sería leída su sentencia en la Corte de Primera Instancia de San Juan.

Se escapó a la República Dominicana

Tras su huida a República Dominicana, en 2016 las autoridades puertorriqueñas emitieron una alerta que permitió su captura. Además, se determinó que anteriormente también había logrado evadir la justicia de Puerto Rico tras pagar una fianza de 1.5 millones de dólares.

La solicitud de extradición fue gestionada por el Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Osvaldo Bonilla y la fiscal Elvira Rodríguez, bajo los términos del tratado de extradición entre República Dominicana y Estados Unidos.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala de la Suprema Corte, presidida por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, junto a los jueces Fran Euclides Soto Sánchez y María Garabito Ramírez. El tribunal estableció que la solicitud cumplió con los requisitos legales nacionales e internacionales.

La SCJ ordenó a la Procuraduría General de la República tramitar la ejecución de la decisión y coordinar con las autoridades correspondientes la emisión del decreto del Poder Ejecutivo que formalice la entrega.

Mientras se concreta la extradición, Cedeño Amparo permanecerá bajo prisión preventiva.