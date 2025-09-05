Tribunal que condenó a Alexis Medina rechazó querella de Edeeste

El abogado de Alexis Medina Sánchez recordó que la sentencia que lo condenó a siete años de cárcel rechazó la querella en constitución civil que hizo la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A., (Edeeste) en su contra, por lo que, afirma, el acuerdo que hizo Maxy Montilla con el Ministerio Público (MP) no guarda relación con el proceso llevado a su cliente.

Richard Martínez, representante legal de Alexis, sostuvo que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en su sentencia de la madrugada del 14 de agosto, “determinó que no hubo sobrevaluación“ en lo que este contrató y entregó a Edeeste.

“El acuerdo de Maxy Montilla no tiene absolutamente nada que ver con el caso Antipulpo (nombre de la investigación del MP a Alexis Medina)”, dijo Martínez.

Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, fue favorecido con un criterio de oportunidad luego de declararse culpable de la acusación de estafar al Estado, lavado de activos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios en los contratos que adquirió para suplir a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), incluida Edeeste.

Por el acuerdo devolverá al Estado más de 3 mil millones de pesos y las empresas que se le vincula serán disueltas.

Los montos que se citan

En la acusación que se depositó por Operación Antipulpo que encabeza Alexis Medina, Montilla se cita unas tres veces, pero no se le acusó en este expediente y por el cual se condenó, además de Alexis a otras siete personas por sobornos, lavado de activos en los contratos para suplir a más de veinte instituciones públicas.

La estafa que se le atribuye al grupo que encabeza el hermano del expresidente de la República, según la acusación y que ya lleva su primera sentencia, asciende a más de 5 mil millones de pesos, según el órgano acusador.

Por la querella que presentó en el 2021 el Estado dominicano y el exvicepresidente del Consejo Unificado de las EDE, Andrés Astacio Polanco, Alexis Medina aparece entre los 14 imputados, encabezado por Maxy Montilla y cuya supuesta estafa al Estado asciende a más de 20 mil millones de pesos.

En caso de que se someta un proceso a los tribunales por el total de las personas que se involucran en la querella, la ley impide que se someta otra vez por el mismo delito a Alexis Medina, que prohíbe la doble persecución por un mismo hecho.

Los demás investigados por querella

Los demás 12 señalados, sin incluir a Montilla, son Jerges Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León Núñez, Messin Elías Márquez Serraff, Julián Esteban Suriel Suazo y Wacal Vernavel (o Bernabé) Méndez Pineda, estos dos condenados por Operación Antipulpo que encabeza Alexis).

La querella menciona, asimismo, a Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada, Dileisi de Jesús Rivera, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Martínez, Julio César Correa y Alexander Montilla Sierra (hermano de Maxy).

Lo que establece sentencia contra Alexis sobre Edeeste Parte del dispositivo del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que condenó a Alexis Medina Sánchez y a otros siete acusados en Operación Antipulpo establece lo siguiente sobre la querella de la distribuidora Edeeste.“En cuanto a los procesados Juan Alexis Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Wacal Bernabé Méndez Pineda, y las personas jurídicas Wattmax Dominicana S.R.L., United Suppliers Corporations S.R.L., Globus Electrical, S.R.L., General Supply Corporations S.R.L., el tribunal rechaza la querella constituida civilmente por Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A., (Edeeste), ante la no comprobación de falta penal ni civil de estos procesados, eximiéndolos del pago de las costas civiles".