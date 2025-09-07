TSA rechaza 15 medidas cautelares solicitadas por DR-Tesol contra Inafocam y universidades

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este domingo que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) emitió unas quince sentencias que rechazaron las solicitudes de medidas cautelares interpuestas por la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana (DR-Tesol) contra el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) y diversas universidades del país.

De acuerdo con una nota de prensa, el órgano rector explicó que en sus decisiones el TSA determinó que no se configuraron los requisitos esenciales establecidos en la Ley núm. 13-07 para la procedencia de las medidas cautelares, al no demostrarse la apariencia de buen derecho, ni el peligro en la demora.

La DR-Tesol, representada por el profesor Juan Omar Valdez Durán, solicitaba la suspensión provisional de múltiples contratos suscritos entre Inafocam y universidades nacionales, alegando presuntas irregularidades en los procedimientos de contratación.

Las universidades, en su calidad de intervinientes forzosos, y la DGCP en calidad de interviniente voluntaria en el proceso, demostraron que los contratos fueron celebrados conforme a derecho y que su ejecución respondía a los programas de inducción a docentes de nuevo ingreso, así como al programa de Formación de Bachilleres aspirantes a docentes del sector público (Docentes de Excelencia), ambos de alto interés público y rango constitucional.

Valora desición del TSA

La DGCP valoró las decisiones del Tribunal como un respaldo a la correcta aplicación de la normativa y a la función rectora del órgano en materia de compras públicas. En ese sentido, reiteró que la institución compareció en los procesos como interviniente voluntaria, reafirmando su rol normativo y garante de la transparencia.

"Estos fallos confirman que los procesos de contratación analizados se encuentran ajustados al marco normativo, protegen el interés general y garantizan el desarrollo de políticas públicas prioritarias. La DGCP seguirá velando para que cada contratación se realice con apego legal, transparencia y eficiencia, en beneficio de la mayoría de la población", afirmó el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.

La institución recordó que la defensa del orden jurídico en materia de contrataciones es parte esencial de su misión, y que continuará fortaleciendo la confianza ciudadana mediante el acceso a información pública, el monitoreo preventivo y la promoción de las mejores prácticas en gestión pública.

El tribunal emitió 15 sentencias de rechazo a las solicitudes de adopción de medidas cautelares presentadas por DR-Tesol, identificadas con los números 0030-01-2025-SSMC-00087, 00088, 00089, 00092, 00093, 00094, 00096, 00099, 00101, 00102, 00104, 00105, 00106, 00107 y 00108, todas firmadas digitalmente el 29 de agosto de 2025.

En sus decisiones el TSA concluyó que la suspensión de los contratos no sólo carecía de fundamento jurídico, sino que además podrían generar un perjuicio grave al interés general al interrumpir programas de capacitación docente indispensables para la calidad del sistema educativo nacional.

