Condenan a 20 años de prisión a sargento de las FARD que violó y embarazó a niña de 12 años

El tribunal dispuso que el condenado cumpla la sentencia en la cárcel de Najayo Hombres. ( ARCHIVO )

Un tribunal de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión al sargento de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana (FARD), Otilio Cabrera García, tras ser hallado culpable de violar y embarazar a una niña de 12 años.

La sentencia fue dictada luego de que el Ministerio Público presentara pruebas que demostraron la responsabilidad penal del imputado, incluyendo testimonios, peritajes, evaluaciones psicológicas y evidencia documental.

De acuerdo con el expediente, el hecho ocurrió en el sector Los Frailes II, el 20 de marzo de 2024. La denuncia fue presentada el 21 de mayo de ese mismo año, bajo el número 3254, luego de que la menor presentara malestares y fuera llevada a un centro médico, donde se confirmó el embarazo mediante análisis clínicos.

Durante el proceso judicial, la víctima relató que fue agredida sexualmente por el acusado mientras se encontraba en el patio de su casa tendiendo ropa, y que este le impidió pedir auxilio.

Cumplirá la condena en Najayo

La condena, dictada por los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal (presidenta), Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, del Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.