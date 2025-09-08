Condenan hombre a 20 años de prisión por abuso sexual contra una adolescente en Santo Domingo Este

Fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, donde un hombre acusado de violación deberá cumplir condena. ( FUENTE EXTERNA )

El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, condenó un hombre a 20 años de prisión encontrado culpable de abusar sexualmente de una menor de 12 años de edad y de embarazarla.

El condenado identificado como Otilio Cabrera García, deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

Según informó el Ministerio Público (MP) a través de una nota de prensa, el hecho ocurrió en el sector Los Frailes II, y fue denunciado el 21 de mayo de 2024.

Sobre el hecho

La investigación se inició luego de que la menor presentó malestares de salud y fue llevada por sus familiares a un centro médico, donde, tras realizarle varios estudios, se confirmó que estaba embarazada.

El MP sostiene que, en el proceso, la menor afirmó que el incidente se produjo cuando salió al patio de su casa a tender ropas, y fue agredida sexualmente por el imputado, quien según señala le impidió pedir ayuda.

Durante el proceso judicial, la víctima ofreció su testimonio, que junto a pruebas psicológicas, testimoniales, periciales y documentales, permitió al Ministerio Público sustentar la acusación contra Cabrera García.

El tribunal determinó que el acusado violentó las disposiciones del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, así como el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).