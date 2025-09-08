Alicia Ortega se querella contra Aquiles Jiménez y el juez le impone coerción

Aquiles Jiménez en una ocasión cuando fue detenido por su presunta violación a la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un tribunal impuso este lunes una garantía económica de 1.5 millones de pesos, a través de una compañía aseguradora, a Aquiles Jiménez, por una querella que le interpuso la periodista Alicia Ortega y su esposo Fernando Hasbún por difamación e injuria.

Aquiles Jiménez también tendrá impedimento de salir del país por este caso y la obligación de presentarse periódicamente al Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, cuyo juez Deiby Timoteo Peguero, le dispuso la medida de coerción.

Más de una docena de querellas

La querella de Alicia Ortega y Fernando Hasbún se suman a más de una docena de querellas que enfrenta en la justicia Jiménez por difamación e injuria.

También se le investiga por el caso de corrupción que involucra a Jochi Gómez y al exdirector del Intrant, Hugo Beras por la modernización de los semáforos del Gran Santo Domingo.

La imposición de la medida de coerción por el caso de Alicia Ortega y su esposo Fernando Hasbún se le impuso mientras continúa la investigación por esta querella.