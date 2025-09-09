Sentencian a 20 años de cárcel a un colombiano apresado con 860 paquetes de cocaína

Los 860 paquetes de cocaína ocupados en una vivienda en Juan Dolio en el 2017, en donde se apresó al colombiano John Freddy Perozo Suárez, el cual fue condenado a 20 años de prisión. ( FUENTE EXTERNA )

Un colombiano fue condenado por un tribunal de San Pedro de Macorís a 20 años por formar parte de una red de narcotráfico internacional a la que se le ocupó más de 860 paquetes de cocaína en una residencia de Juan Dolio, en el año 2017.

El condenado es John Freddy Perozo Suárez, quien fue apresado en junio del 2017 durante un allanamiento en una casa de la comunidad Guayacanes, en donde fue ocupado el cargamento de droga.

El inmueble era utilizado como centro de acopio de grandes cantidades de cocaína y transacciones de venta y distribución de distintas sustancias controladas.

Los jueces Juan de la Cruz Rijo Güílamo, Katerine Santana Mejía y Delfina Phillipes Silvestre, del Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís, dictaron la sentencia de 20 años contra Perozo Suárez y ordenaron su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de esa demarcación.

Una comunicación de prensa del Ministerio Público dice que los fiscales Carmen Mohammed y Santos Bastardo, a cargo de la investigación, ejecutaron en la vivienda la orden de allanamiento y arresto.

Se ocuparon, además de la cocaína, dos pistolas marcas Glock 17, Austria 9x19, una número ANC972, con su cargador y 17 cápsulas, y la otra con numeración borrada, con su cargador y treinta 30 cápsulas.

Rompió Iphone

También, varios celulares, incluyendo un Iphone que el ahora condenado rompió luego de que las autoridades penetraran a la vivienda.

Igualmente, las autoridades ocuparon documentos personales del extranjero, así como también varias libretas y hojas con apuntes de los paquetes que habían despachados y los pagos realizados, además de 3 tanques de gas, los cuales, al ser revisados, se pudo determinar que eran utilizados para transportar las sustancias sin que se levantara ninguna sospecha.

Según se estableció en el proceso, la estructura criminal tenía categoría internacional y traficó grandes cargamentos de drogas que llevaban a la citada vivienda, donde luego eran contabilizadas y distribuidas.

La fiscal litigante Katherin Vallejo Herrera, quien representó al Ministerio Público en el proceso, aportó pruebas al tribunal que demostraron la acusación por la violación de los artículos 4-A, 58-A, 59-A, 59-1, 60, 61, 75-lll, 85-B, C y E y 86 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

