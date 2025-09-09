Imponen coerción a dos imputados de estafar sistema digital de un banco

A los imputados de estafa se les señala de sustraer más de 11 millones de pesos. ( FUENTE EXTERNA )

Dos personas imputadas de ser parte de una red que estafó con más de 11 millones de pesos a una entidad del sistema financiero dominicano, a través de sus cuentas digitales, se les impuso de coerción impedimento de salir del país y presentación periódica ante el tribunal.

Cristina Evelyn Peguero Sánchez y Darwin Emmanuel Jacobo, quienes fueron detenidos la semana pasada, fueron favorecidos con la libertad, pero con las medidas de coerción mencionadas, por la Oficina de Atención del Distrito Nacional el pasado domingo.

El Ministerio Público los señala de ser integrantes de una estructura que vulneró la red digital y financiera de la entidad bancaria, cuyo nombre no se ha dado a conocer, y logró estafarla con la suma de once millones ciento treinta y un mil doscientos pesos dominicanos (RD$11,131,200.00), según las investigaciones.

Los cargos que enfrentan

Peguero Sánchez y Jacobo enfrentan cargos de asociación de malhechores y de hacer transferencias ilícitas de fondos, en violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como violar la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Cuando dio a conocer el caso de estafa, el Ministerio Público no identificó a los demás imputados que están prófugos.