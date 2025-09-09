Mujer descubre que fue declarada muerta de forma fraudulenta al retirar una remesa

El Ministerio Público imputa a Máximo Mendoza, arrestado en Mao, Valverde, registrar de manera fraudulenta al menos seis defunciones de personas vivas entre diciembre de 2024 y junio de 2025. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Masiel García, una de las personas que fue declarada "muerta" de manera fraudulenta en Mao, provincia Valverde, reveló que se enteró de su supuesta defunción cuando acudió a una empresa de remesas a extraer un dinero.

Tras recibir la información, la víctima acudió a la Junta Central Electoral (JCE) para investigar. Desde allí fue remitida al centro de primer nivel donde, en enero de 2025, se había emitido el acta de defunción que daba constancia de su fallecido.

García aseguró que todavía sigue figurando como fallecida en el sistema de la JCE a pesar de que hizo la denuncia.

Cuenta que la situación le ha impedido realizar trámites esenciales.

Entre las dificultades que se le han presentado, está la negativa del Banco de Reservas de permitirle retirar el salario que recibe por su labor de conserje en una escuela.

La afectada sospecha que el imputado de solicitar ante la JCE que la declarara muerta no actuó solo, por lo que pide a las autoridades profundizar las investigaciones para identificar a posibles cómplices.

Imputado de registrar seis personas "fallecidas"

El Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva contra Máximo Mendoza, arrestado en Mao, Valverde, señalado como responsable de registrar de manera fraudulenta al menos seis defunciones de personas vivas entre diciembre de 2024 y junio de 2025.

Según la acusación, Mendoza actuaba con la intención de perjudicar a sus víctimas por supuestas deudas económicas.

El procesado será presentado el próximo viernes 12 de septiembre ante el juez de Atención Permanente de Valverde, donde se conocerá la medida de coerción.