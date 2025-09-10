Condenan a una constructora a pagar más de 19 millones de pesos por vicios de construcción

La constructora condenada por vicios de construcción se niega a cumplir la sentencia que la obliga a pagar más de 19 millones de pesos. ( SHUTTERSTOCK )

La constructora Subo SRL fue condenada al pago de 19,336,000 pesos por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en favor de varias familias afectadas por la compra de apartamentos con vicios de construcción.

La decisión del tribunal acoge una demanda por daños y perjuicios interpuesta por Celestina del Villar, Orbinelis Montero, Mayra Romero, Emilio Torres y Florangel Mota Ureña, representados por los abogados Luis Méndez Novas y Víctor Rafael Guillermo.

Los jueces Víctor Manuel Peña Féliz, Miguelina Ureña Núñez y José Reynaldo Ferreira Jimeno determinaron que la constructora incurrió en una falta al vender inmuebles en condiciones que violan las garantías mínimas de habitabilidad y seguridad exigidas por ley.

"La vendedora Constructora Subo SRL, por disposición de la ley, debió garantizar a los compradores el disfrute óptimo de los inmuebles, y que al no hacerlo, incurrió en una falta, al haber ofertado una vivienda para ser habitada con irregularidades", señala la sentencia de los jueces.

Asimismo, constataron que los demandantes cumplieron con sus obligaciones puesta a su cargo, al pagar en su totalidad el valor de los apartamentos, ubicados en el sector San Luis, en el municipio Santo Domingo Este, los cuales adquirieron en 2014 mediante financiamiento bancario. Sin embargo, nunca pudieron habitarlos debido a las irregularidades constructivas detectadas.

La sentencia también establece que los afectados sufrieron daños materiales y morales, incluyendo angustias, incomodidades y sentimientos de impotencia, al recibir un inmueble que no satisface los niveles básicos de seguridad.

RELACIONADAS

Constructora se niega a pagar

A pesar de la sentencia, la constructora Subo SRL se niega a cumplir con la condena. Donde las familias afectadas, quienes adquirieron los apartamentos y tuvieron que seguir pagando pese a no poder habitar los inmuebles, por los vicios de construcción de que adolecen.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/10/apartamentols-bad3acf1.jpg Apartamentos vendidos a familias por la constructora Subo SRL, condenada a pagar más de 19 millones de pesos por vicios de construcción. (FUENTE EXTERNA)

La sentencias

La condena está contenida en dos sentencias dictadas por la Primera Sala de la corte civil del Distrito Nacional.

La sentencia 026-02-2019-SCIV-01097, del 27 de diciembre de 2019

La sentencia 026-02-2025-SCIV-0046, del 18 de junio de 2025

En la primera sentencia, el tribunal también impuso a la constructora el pago de un interés mensual del 1.5 %, computado a partir de la notificación de la decisión y hasta su total ejecución, a fin de garantizar su cumplimiento, y al pago de la suma que resulte de la liquidación por estado de los daños materiales.

Mientras, que en la última sentencia, el tribunal fijó el monto a pagar por los daños materiales, por lo que la condena total asciende a la suma de 19,336,000 de pesos, por concepto de capital e interés.