Dos estudiantes de 17 años de un liceo en el municipio de Puñal, en la provincia Santiago, fueron enviados a juicio de fondo por la supuesta violación sexual de una compañera de 16 años dentro del plantel.

La decisión fue tomada por el Primer Juzgado para Niños, Niñas y Adolescentes del distrito judicial de Santiago, que también mantuvo a los acusados en prisión preventiva.

La medida contra los acusados se mantiene debido al riesgo de fuga y a las amenazas que, según denuncian, los familiares de los jóvenes han proferido en contra de la víctima y sus parientes para que abandonen el proceso judicial.

El expediente establece que el suceso ocurrió el 19 de mayo del corriente año. En dicha fecha, la adolescente subió al segundo piso del centro educativo a buscar su mochila mientras se celebraba una reunión en la parte baja.

Fue entonces cuando alegadamente los dos imputados la acorralaron, la amenazaron, le taparon la boca y la agredieron sexualmente de forma consecutiva.

Repercusiones para la víctima

El abogado de la agredida, Rómulo Sánchez Cabrera, expresó su preocupación por el bienestar de la joven.

Dijo que el trauma de la violación ha impedido que la adolescente continúe sus estudios en su centro educativo, por lo que su familia está evaluando inscribirla en otra escuela y en otra localidad.

El jurista señaló que la joven ha sido revictimizada y acosada por este hecho, lo que ha complicado aún más la situación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/10/whatsapp-image-2025-09-10-at-113734-am-b40c2308.jpeg Rómulo Sánchez, abogado de la agredida. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Posible condena

Sánchez Cabrera explicó que, bajo la ley dominicana, los menores de edad acusados de violación sexual podrían enfrentar una pena máxima de 8 años de prisión.