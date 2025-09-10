El 35.5 % de internos en cárceles de menores están implicados en homicidio o violación sexual

Respecto a su estatus legal, 152 adolescentes cumplen sanciones y 149 permanecen en prisión preventiva. ( FUENTE EXTERNA )

A junio de 2025, 225 adolescentes entre 13 y 17 años permanecían privados de libertad, ya sea bajo medida preventiva o cumpliendo sanción por actos delictivos, según los datos de la Dirección Nacional para las Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Dinaiacpl).

Si se incluyen jóvenes hasta los 24 años, los privados de libertad en los centros de Atención Integral para Adolescentes sumaban al referido mes 301 personas. El crimen más común fue el robo agravado, con 119 expedientes, representando el 39.5 % del total.

Esto evidencia que buena parte de dicho grupo etario se ve involucrado en asaltos y hurtos.

Le siguen los homicidios, con 54 internos (17.9 %), y la violación sexual, con 53 (17.6 %). Ambos representan el 35.5 % de todos los delitos registrados.

Otros ilícitos, como tráfico y consumo de drogas, suman 20 expedientes (6.64 %), y los golpes y heridas 24 (7.98 %), que al combinarse con los tres renglones anteriores concentran el 89.7 %.

Mientras, el 10 % restante corresponde a infracciones menos frecuentes, como asesinato, agresión sexual, amenazas, porte ilegal de armas y la tipificación delictiva más reciente, el tráfico ilícito de migrantes.

Respecto a su estatus legal, 152 adolescentes cumplen sanciones y 149 permanecen en prisión preventiva.

Entre los procesos, 123 estaban en fase cautelar a junio, 27 en conocimiento de fondo, 29 con sentencias de primera instancia, 11 en apelación, 15 en casación y 96 con condenas definitivas.

Edades

El informe sobre la edad de los adolescentes privados de libertad revela una tendencia donde las conductas de riesgo suelen intensificarse.

Siete internos tienen 13 años, otros 17 cuentan con 14, mientras que hay 46 con 15 años.

La cifra aumenta a 68 en los que tienen 16 y alcanza su mayor nivel con 87 internos de 17 años de edad.

En el rango de la mayoría de edad aparecen 41 jóvenes de 18 años, además de 12 con 20 años.

De forma aislada, también se registra un interno de 22 y otro de 23 años.

Las localidades

Por lugar de procedencia, la mayor cantidad de adolescentes privados de libertad proviene de Santo Domingo, con 74 internos; seguido por Santiago, con 34; y San Pedro de Macorís, con 27 casos. Mientras que San Cristóbal registra 20 y La Vega alcanza seis.

Menores en la mira

El pasado 4 de septiembre fueron arrestados dos jóvenes involucrados en una riña en Cristo Rey, donde un estudiante de 17 años resultó herido con arma blanca.

En San Francisco de Macorís, tres adolescentes son imputados de violación sexual en grupo contra una menor de 13 años.