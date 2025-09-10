MP presenta acusación formal contra hombre que acusa de cabecilla de red de narcotráfico

El MP lo acusa de violar los artículos 4-D, 5-A, 6-A; 75, párrafo II, y 85, literales B y D, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como los artículos 66, 67, 70, 83 y 86 de la Ley 631-2016, sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados. ( ARCHIVO )

El Ministerio Público informó este miércoles que presentó acusación formal y requerimiento de apertura a juicio en contra de un hombre al que acusa de encabezar una estructura que se dedicaba a la venta, distribución y tráfico de sustancias controladas.

La acusación formal fue presentada ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal, ya que el centro de operaciones del ilícito negocio estaba en el municipio de Cambita Garabitos de la referida provincia.

Identificó a Jonathan Enmanuel Madera Fermín (Moronta), como la persona que operaba la red. Dijo que fue arrestado in fraganti el pasado mes de mayo en una acción conjunta del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Cumple tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.

"Es procesado por tráfico de cocaína y marihuana, así como por delitos de tenencia, porte y uso ilegal de armas de fuego y municiones, por porte de armas blancas y uso de pertrechos exclusivos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y demás cuerpos de seguridad del Estado", detalló en una nota de prensa.

Indicó que las fiscales Ramona Santana Uceta (titular interina) y Laura Segura Cordero (investigadora) presentaron acusación formal por la violación de los artículos 4-D, 5-A, 6-A; 75, párrafo II, y 85, literales B y D, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como los artículos 66, 67, 70, 83 y 86 de la Ley 631-2016, sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Madera Fermín fue arrestado en horas de la noche del pasado 28 de mayo. Previamente, miembros del Ministerio Público, conjuntamente con agentes de la DNCD, acordonaron el perímetro de su residencia, ubicada en el sector La Torre, de Cambita Garabitos.

Realizó disparos durante arresto

"El procesado se encontraba a 50 metros de su vivienda, próximo a un solar baldío, a bordo de una motocicleta, sin placa, y al notar la presencia de las autoridades, comenzó a realizar múltiples disparos" indicó.

Agregó que, durante la operación, las autoridades ocuparon en su poder un arma de fuego marca Glock, calibre 40 mm, numeración BZMK169, con su cargador y cuatro cápsulas para la misma, así como RD$17,500 en efectivo.

Además, una mochila que contenía en su interior 1,150 porciones de cocaína, con un peso total de tres punto veinte (3.20) kilogramos y diecisiete (17) porciones de marihuana, con un peso de doscientos sesenta (260 gramos).

También, fueron ocupados diferentes objetos como una balanza, un radio de comunicación, una tijera, un arma blanca tipo cuchillo y un pasamontaña.

Lo incautado

En presencia del acusado también fue allanada su residencia, donde se ocuparon 2 paquetes con sustancias controladas y un paquete de marihuana, con un peso de 8.74 libras, así como otras de 18 porciones de esa misma droga con un peso de 3.20 libras, dos armas de fuego, una con marca y numeración no visible, calibre 9mm, con su cargador y cuatro cápsulas para la misma, y la otra marca Taurus, calibre 380, color plateado, numeración no legible, con su cargador.

En el lugar además se incautó una trituradora, un chaleco antibalas y una motocicleta sin placa.

Diversas pruebas documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas y materiales, sustentan el expediente y establecen la vinculación de Fermín Moronta a actividades realizadas por grupos criminales organizados con violencia y uso de armas.