Corte anula la sentencia que condenó a la madre del coronel Rafael Núñez de Aza

La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló una sentencia que condena a cinco años de prisión por lavado de activos a la madre del coronel señalado como el "cerebro financiero" del entramado de corrupción que involucra al exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y a otros oficiales militares y de la Policía.

Los jueces de la corte, Doris Josefina Pujols Ortiz, Daisy I. Montás Pimentel y Rafael Báez García, ordenaron un nuevo juicio para la acusada Rosa Antonia Disla, señalada como testaferro de su hijo, el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza, imputado de ser el "cerebro financiero" del caso de estafa al Estado a través del Cusep y el Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur).

Disla había sido condenada por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Fue representada en el recurso de apelación que falló la Corte por los abogados Félix Portes Núñez y Esthefany Paoly Fernández.

"Una vez verificadas las fallas advertidas en la justificación de la sentencia impugnada de cara a la deficiente valoración de las pruebas en la que incurrió el tribunal de primer grado, esta Sala, como ya se estableció, está en la imposibilidad de rendir sentencia propia como ha pretendido la parte recurrente, por lo que se hace propicia la celebración de un nuevo juicio", sostuvo la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación.

Estableció que los jueces de primer grado no aplicaron de manera correcta la ley al momento de evaluar la legalidad en la adquisición de un inmueble en el 2014 en Bayaguana, Monte Plata, "yerro" de los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado que consideró hay que subsanar en un nuevo juicio de fondo.

Envió el expediente sobre la imputada Rosa Antonia Disla, así como a todas las demás partes del proceso por ante la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a los fines de que se apodere el próximo tribunal que conocerá nuevamente el caso.

El expediente de Disla se separó del proceso que se le sigue a los demás acusados por la imputada presentar problemas de salud y para no retrasar la causa de los otros encartados.

Otros acusados

Además de Disla y Cáceres Silvestre, también se acusa de estafar al Estado con más de 4,500 millones de pesos al general del Ejército Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). A los igualmente generales Boanerges Reyes y Julio de los Santos Viola.

También a Alejandro Montero, Carlos Lantigua, Elida Trinidad, Enmanuel Alba, Epifanio Peña, Erasmo Roger Pérez, Erick Pereira, Esmeralda Ortega, Franklin Mata Flores, Jehohanan Rodríguez Jiménez, José Rosario Pirón, Kelman Santana y Lucía de los Santos Viola.