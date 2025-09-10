Fiscal Rosalba Ramos se reúne con autoridades para coordinar acciones para la seguridad ciudadana

La fiscal Rosalba Ramos junto a otros participantes en el encuentro. ( FUENTE EXTERNA )

Autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional del Gran Santo Domingo sostuvieron este miércoles una reunión de coordinación con sus pares de San Cristóbal, Baní y Azua, quienes participaron de manera virtual.

El objetivo del encuentro es fortalecer la seguridad ciudadana e impedir que personas involucradas en hechos delictivos se trasladen de un territorio a otro para evadir la justicia, comunicó la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de una respuesta articulada y conjunta entre las distintas demarcaciones, garantizando que las acciones del Ministerio Público estén alineadas para enfrentar los delitos que afectan al Gran Santo Domingo y al sur del país.

La reunión fue encabezada por nuestra titular Rosalba Ramos, procuradora fiscal del Distrito Nacional, junto a Edward López, procurador fiscal de Santo Domingo Oeste, y Milcíades Guzmán, procurador fiscal de la provincia Santo Domingo, que abarca Santo Domingo Norte y Este.

Además, participaron autoridades de la Policía Nacional, incluyendo al coronel Gabriel Antonio de los Santos García, director de la Regional Central del Distrito (Z-45); el general Eddy Pérez Peralta, director regional de Santo Domingo Oriental; el general Julio César Acosta Félix, director regional de Santo Domingo Norte; y el general Eduardo Escalante, director de la Regional Santo Domingo Oeste.

Las autoridades coincidieron en que el trabajo unido permite cerrar espacios a los infractores y garantizar que quienes violan la ley respondan ante la justicia.