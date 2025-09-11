×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Abuso sexual
Abuso sexual

Tres meses de prisión preventiva a mujer acusada de abusar sexualmente de niño de seis años en SFM

El menor tuvo que ser ingresado en un centro de salud por el daño que sufrió. Estuvo una semana ingresado

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Tres meses de prisión preventiva a mujer acusada de abusar sexualmente de niño de seis años en SFM
La sanción fue impuesta contra Yanira Sánchez Hidalgo, acusada de agredir sexualmente a un niño de seis años. (FUENTE EXTERNA)

Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte impuso este jueves tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra una mujer que es acusada de agredir sexualmente a un niño de seis años.

La sanción fue impuesta contra Yanira Sánchez Hidalgo, acusada de agredir sexualmente a un niño de seis años.

  • El hecho habría ocurrido en el sector Los Espinolas de San Francisco de Macorís.

Sobre la agresión

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Sánchez Hidalgo habría llevado al menor a una vivienda en construcción, donde ocurrió la agresión

El niño se encontraba jugando con otro infante en las inmediaciones de la edificación cuando la imputada alegadamente lo condujo al lugar.

Tras el hecho, la víctima tuvo que ser ingresada en un centro de salud, donde permaneció durante una semana bajo observación médica.

La medida de coerción deberá ser cumplida en la cárcel de mujeres Olegario Tenares, en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.