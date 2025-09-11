Tres meses de prisión preventiva a mujer acusada de abusar sexualmente de niño de seis años en SFM
El menor tuvo que ser ingresado en un centro de salud por el daño que sufrió. Estuvo una semana ingresado
Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte impuso este jueves tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra una mujer que es acusada de agredir sexualmente a un niño de seis años.
La sanción fue impuesta contra Yanira Sánchez Hidalgo, acusada de agredir sexualmente a un niño de seis años.
- El hecho habría ocurrido en el sector Los Espinolas de San Francisco de Macorís.
Sobre la agresión
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Sánchez Hidalgo habría llevado al menor a una vivienda en construcción, donde ocurrió la agresión.
El niño se encontraba jugando con otro infante en las inmediaciones de la edificación cuando la imputada alegadamente lo condujo al lugar.
Tras el hecho, la víctima tuvo que ser ingresada en un centro de salud, donde permaneció durante una semana bajo observación médica.
La medida de coerción deberá ser cumplida en la cárcel de mujeres Olegario Tenares, en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.