El hombre que atacó a su expareja con "ácido del diablo" el pasado mes de junio, en el sector de Cristo Rey, causándole quemaduras en la cara y gran parte de su cuerpo, fue enviado este jueves a la cárcel de Najayo mientras continúa el proceso judicial en su contra por el crimen y pese a que alegó que tiene problemas psiquiátricos.

El abogado de la víctima, Evelin Yokasta Delgado de Jesús, sostuvo que Óscar Eduardo Franco Alcántara insistía en la Oficina de Atención Permanente que estaba enfermo y con una situación de trastornos mentales, pero que, en la cárcel del Palacio de Justicia, donde era retenido, se la pasaba "en chercha y en relajos".

Vive en un infierno

Delgado de Jesús sobrevivió al ataque con la sustancia altamente corrosiva, pero desde entonces vive en un infierno por las secuelas de las quemaduras que le fue lanzada, en cuyo proceso de curación física adquirió una bacteria en el hospital.

Una de sus hijas dice temer dejarla sola por lo "mal" que se siente su progenitora, con fuertes dolores y el desánimo que la asalta cada vez que se ve en el espejo.

"Mire, te voy a decir y suena cruel, una persona que ya muere no sintió y no sabe lo que pasó, pero eso es un dolor (que sufre mi madre) que me duele a mi como hija, verla sufriendo día tras días, a esas dos niñas que no entienden lo que pasó", dijo Madeline Mateo.

Mateo pidió que el caso no quede impune y que Franco Alcántara pague por el acto "terrorista" que cometió frente a niños y adultos cuando agredió a su madre, con la que tuvo una relación por cinco años.

Evelin Yokcasta Delgado de Jesús, según su hija, tiene lesiones "de por vida" en parte de la cara, el cuello, la espalda y las piernas.

Franco Alcántara cometió el hecho y huyó. Días después fue detenido en San Cristóbal por policías que lo hirieron en una pierna durante la persecución.