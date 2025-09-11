Tres meses de prisión preventiva para otros dos imputados en Operación Discovery 3.0

Implicados en la Operación Discovery 3.0 durante su traslado a la audiencia de solicitud de medida de coerción. ( ARCHIVO )

Una jueza de Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago dictó tres meses de prisión preventiva contra Yiliana María Cruz García y Kelvin Bladimir Vásquez Santana, quienes están acusados de formar parte de la presunta red que cometió estafas contra ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro desmantelada con la Operación Discovery 3.0.

Según una nota de prensa de la Procuraduría General de la República, la jueza Yerixa Cabral impuso a los imputados el cumplimiento de la medida privativa de libertad en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Mujeres y Rafey Hombres de esa provincia y, además, declaró el caso de tramitación compleja.

A un total de nueve imputados, vinculados a la estructura criminal, les han sido impuestas distintas medidas de coerción.

El pasado viernes, la jueza Yiberty Polanco Herrán, del mismo tribunal, colocó distintas medidas de coerción a otros siete imputados, tras acoger en todas sus partes la solicitud del Ministerio Público.

El tribunal declaró el proceso de tramitación compleja e impuso la prisión preventiva, revisable cada tres meses, contra Bernardo Taveras Vélez, uno de los cabecillas de la alegada red. También cumplirá la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, de Santiago.

Otro de los calificados de cabecillas, Jesús Manuel Castaños Colón, tendrá que cumplir prisión domiciliaria con grilletes electrónicos e impedimento a salir del país, tomando en cuenta razones de salud.

Contra los imputados Juan Luis Naranjo Gómez, Adderly Antonio Polanco Báez, José Ramón López Tavárez y Luis Eduardo Méndez Ureña, el tribunal valoró su cooperación en el proceso y ordenó el arresto domiciliario, como lo solicitó el Ministerio Público.

El tribunal también acogió la solicitud de medidas contra Gipsy Pamela Castaños García, a quien le fue impuesta una garantía económica de medio millón de pesos, a través de una compañía aseguradora.

Según la nota de prensa, los imputados, contra quienes el Ministerio Público solicitó arresto domiciliario, han colaborado con la investigación, admitiendo los hechos, reconociendo y estableciendo la información de terceras personas.

Plataformas digitales para robar datos

De acuerdo a las indagatorias del MP, el grupo criminal utilizaba plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro.

La investigación, que puso en marcha la Operación Discovery 3.0, llevaba más de dos años en curso y permitió identificar un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales.

Otros serán extraditados

En el marco de la Operación Discovery 3.0 también fueron arrestados Oscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodríguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello (Edward Puello), quienes, durante una audiencia en la Suprema Corte de Justicia, aceptaron voluntariamente su extradición a los Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura que estafaba sobre todo a personas de avanzada edad.

La Suprema Corte de Justicia también conocerá la extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (Joseo Núñez Núñez), a quien le impuso como medida de coerción el cumplimiento de prisión preventiva en Rafey Hombres, de Santiago.