Jueza rechaza declarar inimputable a médico militar que decapitó a su hija en Santo Domingo Este

La jueza que conoce el juicio preliminar a la médico militar Ana Josefa García Cuello, acusada de matar a su hija de seis años en el sector de Hainamosa, en Santo Domingo Este, rechazó declararla inimputable, como solicitara su abogado para que esta sea exonerada de responsabilidad penal.

La magistrada Mary Berenita Gómez Jiménez tampoco accedió a autorizar nuevas evaluaciones metales a García Cuello.

Según los parientes y su representante legal, Joaquincito Bocio Familia, la encartada padece de esquizofrenia paranoide desde que era una niña.

Gómez Jiménez dijo que la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción de Santo Domingo Este argumentó que la solicitud de inimputabilidad y nuevas evaluaciones a García Cuello se pueden hacer en otras instancias, dando a entender, de acuerdo al togado, que podrán pedirla en un posible juicio de fondo.

Ana Josefa García, de 45 años edad, es miembro del Ejército, médico familiar y de salud ocupacional. Según el Ministerio Público, decapitó a su hija en la vivienda en donde residían. El día de la tragedia había en la residencia otro hijo menor de la acusada, quien resultó ileso.

En una reacción a preguntas de los periodistas, la acusada manifestó que "fue Dios que le dijo que cogiera el cuchillo" para ultimar a su niña. El crimen ocurrió en agosto del pasado año.

"Muy desmejorada"

El abogado Joaquincito Bocio asegura que García "está muy desmejorada".

Sostuvo que durante la audiencia de este jueves la imputada no respondía las preguntas que le hacía la jueza porque, según afirma, no está consciente del tiempo y de su situación.

Informó que la magistrada recesó el juicio preliminar para el 6 de agosto.