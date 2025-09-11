Tres meses de prisión preventiva para chofer que causó la muerte de ocho personas en Verón

Escena del accidente múltiple ocurrido la noche del sábado 30 de agosto en la provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Judicial de La Altagracia impuso este jueves tres meses de prisión preventiva a José Laurencio Severino, de 57 años, conductor de un camión recolector de desechos sólidos que causó la muerte de ocho personas al impactar por la parte trasera una camioneta que transportaba a las víctimas.

El siniestro ocurrió la noche del sábado 30 de agosto en la comunidad La Ceiba, del distrito municipal de Verón. Además de las ocho personas fallecidas, el accidente dejó a varios heridos, incluyendo menores de edad.

Charmay Sensón (Agapito), chofer de la camioneta, relató que salvó su vida milagrosamente.

"El camión nos arrastró aproximadamente medio kilómetro. Gracias a Dios seguimos vivos... si la camioneta se hubiera apagado, las consecuencias podrían haber sido peores", explicó.

El imputado deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya.

Representantes legales valoran la medida

El abogado Santo Arache, quien representa a algunas víctimas, afirmó que la prisión preventiva es una medida correcta y necesaria, y destacó que la fiscalía presentó elementos suficientes para sustentar la solicitud, dada la gravedad del accidente y el elevado número de víctimas.

El abogado también confirmó que ayer falleció otra persona, elevando a ocho el número de víctimas mortales, mientras que algunos heridos permanecen ingresados en unidades de cuidados intensivos.

