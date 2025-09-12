Condenan a 20 años de prisión a hombre que violó a una niña en Pedro Brand

Justicia dominicana impone pena de cárcel por abuso a niña en caso de violación. ( ARCHIVO )

Un tribunal de Santo Domingo condenó a 20 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a una niña de 11 años de edad, en un hecho ocurrido en el sector La Cuaba, del municipio Pedro Brand.

Eli Alberto Pere Pereira (o Elialberto Pérez de Jesús Bello) fue condenado luego de que los fiscales Joel Pinales y Vilma Méndez presentaran las pruebas que demostraron su culpabilidad.

La acusación fue instrumentada por la fiscal investigadora Olivia Sosa.

El estudio psicológico reveló que luego de ser violada en su vivienda, la víctima llegó incluso a intentar autolesionarse, una acción que pudo evitar a tiempo su abuela.

A La Victoria

El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, presidido por el juez Juan Pablo Ortiz Peguero, declaró al procesado culpable de violar varios artículos del Código Penal dominicano y de la Ley 136-03 del Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

La pena deberá ser cumplida en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria, ubicado en Santo Domingo Norte, de la provincia Santo Domingo.

