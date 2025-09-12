El CARD retirará garantía laboral a exembajador Donni Santana, condenado por violación sexual

El CARD dice tomó la decisión de retirar documentos sobre la garantía laboral a Donni Santana tras cuestionamientos. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) anunció este viernes su decisión de retirar cualquier manifestación o documento que avale el beneficio de medio libre o permiso laboral concedido al exembajador Donni Santana Cuevas y por el que el juez de Ejecución de la Pena le permitió salir de la cárcel 15 de Azua.

Una comunicación de prensa del presidente del CARD, Trajano Potentini, explica que su decisión, tres meses después de ejecutarse el permiso laboral, "responde a los reiterados cuestionamientos y críticas públicas que ha recibido la institución gremial durante la presente semana, tras la divulgación de informaciones relacionadas con el citado beneficio".

Santana Cuevas fue hallado culpable de violar sexualmente a una niña desde los 11 a los 14 años de edad con la que tenía vínculos familiares. La sentencia, que lo condena a 20 años de prisión y de primera instancia fue incluso ratificada por la Suprema Corte de Justicia.

El permiso laboral, que incluye prisión domiciliaria mientras no trabaje, se le concedió cuando solo había purgado siete años de los 20 a los cuales fue condenado.

Convoca reunión urgente de directiva

Potentini informó que para el próximo lunes será convocada de urgencia la Junta Directiva Nacional del CARD, con el objetivo de designar una comisión especial encargada de investigar "exhaustivamente las circunstancias que rodearon este proceso".

Retornaría a prisión

El vicepresidente del CARD, Juan Pérez Roa, fue quien se prestó como garante laboral del exembajador "presidente del Consejo Nacional de Fronteras (2014-2018), Donni Santana Cuevas.

Según Potentini con el retiro de la garantía, Santana Cuevas debe buscarse otra persona o institución y de lo contrario retornaría a la cárcel del 15 de Azua.

Asimismo, el penalista José Valdez sostuvo que si sus abogados son diligentes podrían conseguir otra persona que se comprometa a ser su garante laboral, pero tras los cuestionamientos es posible que el juez José Manuel Arias se la rechace.

El permiso laboral a Santana Cuevas es para que imparta docencia en el domicilio de la Escuela Nacional del Colegio de Abogados (CARD), desde el 6 de junio, y los días feriados y fines de semanas se la pasaría en prisión domiciliaria en una residencia en el Distrito Nacional.

Apelación se conocerá el día 30

El próximo día 30 de este mes de septiembre, la Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal tiene fijada una audiencia para conocer la apelación al permiso laboral concedido al exfuncionario.

La impugnación fue sometida por el mismo mes de junio por una querellante, asistida por abogados del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), de la Procuraduría General.

Potentini dijo que el CARD buscaba colaborar en temas de capacitación a internos del sistema penitenciario, específicamente en materia de formación sobre leyes procesales, pero que el contrato que circula en los medios "difiere sustancialmente de ese propósito educativo", lo que motivó la decisión de localizar y revisar el expediente.

Asimismo, Potentini señaló que uno de los directivos del Colegio figura como garante y supervisor de Santana en la sentencia relacionada con el caso, con quien sostuvo una reunión en interés de avanzar y conocer mayores detalles.

Durante ese encuentro, dijo que coincidieron y ratificaron la posibilidad de trabajar con los reclusos, informaciones que fueron explicadas en una nota de prensa y video difundidos previamente, en los cuales el directivo garante explicó el tema.