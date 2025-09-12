MP pide 20 años de cárcel y decomiso de Lamborghini contra Jairo González, acusado de megaestafa

Jairo González, principal imputado en el caso de estafa a través criptomonedas e inversiones de valores. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público solicitó este viernes condenas de hasta 20 años de prisión contra Jairo Joel González Durán y varios procesados, acusados de cometer una estafa que afectó a más de 400 personas, por montos económico que superan los 15.8 millones de dólares, 34.2 millones de pesos y 3.3 millones de dólares en criptomonedas tipo USDT (Tether).

Durante la audiencia ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el órgano acusador presentó sus conclusiones y aseguró que la acusación fue probada "más allá de toda duda razonable" contra los imputados Jairo González, Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez.

Según el expediente, los procesados ofrecieron públicamente inversiones desde una empresa que, aunque cumplía con las regulaciones legales, no contaba con autorización del ente regulador del mercado de valores.

"Los procesados están acusados de asociación de malhechores, estafa contra particulares, estafa mediante el uso de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, realización de actividades propias del mercado de valores sin la debida autorización de la autoridad competente, así como de incurrir en lavado de activos", indica el documento.

De acuerdo con la nota de prensa del órgano persecutor, los procesados realizaron una oferta pública de valores sin autorización y estafaron a las víctimas por un monto de 15,866,184.18 de dólares, 34,215,561.00 de pesos y 3,301,857.18 en criptomonedas Tether US Dollar.

Las condenas solicitadas

El Ministerio Público, representado por el procurador general de corte Pelagio Alcántara, la fiscal Lewina Tavárez, directora interina de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros; Miguel Pichardo, fiscal de la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), y Margaret Cabrera Morillo, fiscalizadora adscrita a la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, solicitó las siguientes penas:

Jairo González Durán: 20 años de prisión, pago de 400 salarios mínimos, multa adicional, inhabilitación permanente para ocupar funciones vinculadas al mercado financiero y de valores, así como el decomiso de bienes adquiridos con fondos ilícitos.

Kelmin Santos Rodríguez y Leandro González Espinal: 10 años de prisión, al pago de 200 salarios mínimos y a la inhabilitación permanente en el mercado financiero y de valores.

Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez: 5 años de prisión, 200 salarios mínimos e inhabilitación por 10 años para ocupar funciones relacionadas al mercado financiero y de valores.

El Ministerio Público también solicitó que se ordene el decomiso de bienes adquiridos con los fondos producto de la estafa, entre ellos, apartamentos en el Distrito Nacional y Playa Nueva Romana, unidades funcionales en el condominio Náutica Business Center, así como vehículos de lujo, incluyendo un Lamborghini Urus 2019, un Audi Q8 2020, una Lincoln Navigator 2021 y una Chevrolet Tahoe 2017, entre otros.

Finalmente, pidió que los acusados Jairo Joel González Durán, Kelmin Santos Rodríguez, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez asuman el pago de las costas del proceso penal, mientras que al acusado Leandro González Espinal le sean compensadas las costas, por estar representado por un defensor público.

El juicio, iniciado el pasado 28 de abril, continuará el próximo miércoles con las conclusiones de las partes querellantes y las defensas.