Presentan acusación formal contra acusado de violar y asesinar niño de 9 años en San Cristóbal

Jesús Alberto Camacho Decena cuando era sacado de la sala de audiencias, en el Palacio de Justicia de San Cristóbal, el 24 de abril del 2025. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY )

El Ministerio Público presentó formal acusación contra Jesús Alberto Camacho Decena, señalado como responsable de la violación y asesinato del niño Ángel José Mercedes Mora, de 9 años, ocurrido el pasado 18 de abril en la provincia San Cristóbal.

La acusación fue depositada ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de esa provincia y está sustentada con diversas pruebas del orden testimonial, documental, audiovisual pericial y material que comprometen la responsabilidad penal del procesado, incluyendo un video en el que se visualiza cuando este hace contacto con la víctima y se lo lleva del referido lugar a bordo de la motocicleta que conducía.

Que dice el expediente?

De acuerdo con el expediente, antes de ocurrir el hecho el niño se encontraba jugando en el interior de su residencia del sector Villa Fundación. Luego, fue visto por última vez en las proximidades de un establecimiento de venta de comida, ubicado en la avenida Constitución esquina carretera La Toma, de la referida localidad.

El documento explica que en horas de la tarde del citado día y previo a cometer el crimen, Camacho Decena de manera engañosa se acercó a la víctima que se encontraba frente al local comida, donde le compró alimentos y luego le hizo abordar la motocicleta en la que él se transportaba.

Posteriormente, el acusado trasladó al niño a una zona boscosa, ubicada entre las localidades Los Asises y Montaño. Allí lo agredió sexualmente y posteriormente lo estranguló, abandonando el cuerpo en el lugar, que fue localizado al día siguiente por las autoridades.

El caso es llevado por las fiscales Ana Mercedes Pichardo Puello y Laura Cecilia Segura Cordero, quienes lo calificaron como violación a la Ley 136-03, que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como a varios artículos del Código Penal Dominicano relacionados con homicidio y delitos sexuales.

Una nota de prensa indica que, el Ministerio Público solicitó la convocatoria de una audiencia preliminar para conocer la acusación y el auto de apertura a juicio contra Camacho Decena, quien guarda prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Representación del MP

El órgano persecutor, representado por las fiscales Ana Mercedes Pichardo Puello y Laura Cecilia Segura Cordero, calificaron el caso jurídicamente de violación a los artículos 396, literales A y C, del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas (Ley 136-03) y los artículos 295, 296, 297, 298, 302, 304, 330 y 331 del Código Penal Dominicano.