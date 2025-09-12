×
Joven Villa González

Tribunal retoma audiencia de coerción contra seis acusados de violar joven en Villa González

El Ministerio Público solicita la imposición de prisión preventiva

Tribunal retoma audiencia de coerción contra seis acusados de violar joven en Villa González
Imputados enfrentan cargos por violación, asociación de malhechores y más en Villa González. Ministerio Público busca prisión preventiva. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

El Tribunal de Atención Permanente de Santiago retomó este viernes la audiencia de medida de coerción contra seis hombres, quienes son acusados de violar sexualmente a una joven de 21 años en el municipio Villa González.

La vista, que figura en el turno número ocho del rol del tribunal, había sido aplazada la pasada semana.

  • Los imputados son José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (el Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere).

En el expediente figura también un séptimo implicado, residente en Estados Unidos, quien es considerado como prófugo.

Acusaciones

El grupo enfrenta cargos por asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer, violación sexual, reproducción y distribución de imágenes íntimas, así como atentado sexual por medios electrónicos.

El Ministerio Público solicita la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra el grupo.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.