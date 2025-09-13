"Yo confío en Dios y en que Yeni Berenice nos ayude", esperan muerte de José Valerio no quede impune

El Ministerio Público investiga el caso de los agentes policiales involucrados en la muerte de cinco hombres en el sector La Barranquita, quienes fueron suspendidos y puestos bajo investigación. La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a la Dirección de Persecución y a la Fiscalía de Santiago a profundizar las indagatorias.

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, explicó a Diario Libre que se trata de un caso delicado y que no puede revelar detalles en esta etapa, pero aseguró que la pesquisa se realiza "en todas las vertientes" y que habrá una respuesta oficial más adelante.

Familia del peluquero exige justicia

José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años, peluquero de oficio, fue una de las víctimas del tiroteo. Su padre, Pedro Valerio, expresó: "Yo confío en Dios y en que Yeni Berenice nos ayude, que esto no quede así".

El abogado Rafael Valerio, primo de la víctima, sostuvo que la familia espera hechos concretos: "Es alentador que se investigue, pero queremos ver presencia aquí con la familia. No basta con declaraciones, necesitamos justicia real".

Agentes bajo custodia

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que los policías se encuentran bajo custodia y en proceso de investigación.

Hasta el momento sus identidades no han sido reveladas. Una fuente policial indicó que no pertenecen a la Comandancia Cibao Central, sino a Santo Domingo, dato que deberá ser confirmado oficialmente.

Denuncias de irregularidades

El propietario del residencial donde ocurrió el tiroteo, Federico Taveras, denunció que los agentes sustrajeron las cámaras de seguridad del lugar sin autorización judicial.

"Queremos que enfrenten 40 años de cárcel, porque la vida de ese muchacho no tiene precio", afirmó Taveras.

Parientes de otras víctimas coincidieron en que no debe tratarse de un simple "allante" y reclamaron sanciones ejemplares contra los responsables.

Derechos Humanos cuestiona reforma policial

El vicepresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ricardo Sánchez, declaró que el caso demuestra el fracaso de la reforma policial.

"Seguimos con la misma Policía que atropella y asesina jóvenes. Si el sistema judicial no responde, llevaremos el caso a la Corte Interamericana", señaló.

Contexto oficial

Los fallecidos fueron identificados como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez.

La Policía informó que en el enfrentamiento resultó herido el cabo Yohandy Encarnación y que un sexto hombre logró escapar.

El Ministerio Público reiteró que dará a conocer los resultados oficiales una vez concluya la investigación. Mientras, los familiares del peluquero Valerio piden que el proceso no quede impune y que se sancione con todo el peso de la ley a los responsables.