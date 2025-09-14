"Un barbero honrado, no un criminal": la viuda y la hermana de Vladimir exigen justicia en Santiago

La familia de José Vladimir Valerio reclama justicia tras la masacre en Santiago. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

La familia de José Vladimir Valerio Estévez, el joven peluquero de 25 años abatido durante el operativo policial en La Barranquita, continúa reclamando justicia y exige que se limpie su nombre.

Su hermana, Gabriela Mercedes Espinal Estévez, narró entre lágrimas la vida de esfuerzo y sueños de su pariente, a quien define como "un hermano ejemplar y un trabajador incansable".

Un joven con sueños propios

Gabriela relató que su hermano comenzó a los 17 años con un sillón de barbería, recortando a sus compañeros del colegio en Licey.

Posteriormente, se formó como peluquero en Infotep, donde obtuvo la certificación que lo impulsó a profesionalizar su oficio.

Te puede interesar "No habrá impunidad", asegura Faride sobre los cinco hombres ultimados por policías en Santiago

Con el tiempo, ahorró, pidió préstamos y levantó su propio negocio. "Mi hermano era un luchador. Se pasaba el día entero en la barbería porque decía que su sueño era ser su propio jefe", recordó.

Aunque su verdadera pasión era el béisbol, Valerio encontró en la barbería una forma de vida.

Decoró y remodeló su local con sus propias manos, siguiendo tutoriales de internet, después de haber invertido un préstamo de 300 mil pesos.

"Cada detalle lo puso con amor. Él decía que lo había logrado, que por fin tenía la barbería que soñaba", explicó su hermana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/14/whatsapp-image-2025-09-14-at-122022-pm-5801eed7.jpeg Barbería del joven abatido por la Policía Nacional. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

Palabras de su esposa

La esposa del joven, Mari Fabián, aseguró que la barbería era el fruto de un esfuerzo familiar.

"Mi nombre es Mari Fabián, compañera y esposa de José Vladimir Valerio Estévez. Lo primero es que Vladimir era un barbero, eso era lo que era: un barbero. Teníamos muchos planes, hicimos varias cosas, como la remodelación de esta barbería que fue este año", expresó.

Fabián explicó que todo se hizo de manera legal y con sacrificios: "Tengo fotos, videos y evidencias de que todo se hizo legalmente. Tengo facturas. Nosotros hicimos un préstamo para poder hacer esta remodelación. ¿A un delincuente le dan un préstamo? Que se deje claro eso".

La viuda aseguró que seguirá adelante con el legado de su esposo, "todavía no habíamos terminado de remodelar porque faltaban detalles. Pero con Dios delante yo lo voy a continuar, porque este legado no va a morir nunca".

Emocionada, insistió en la honestidad y humildad de su esposo:

"José Vladimir Valerio Estévez nunca va a morir. Yo necesito que se limpie el nombre de Vladimir, que no era ningún delincuente. Era un peluquero decente, honrado, la mejor persona que conocí en mi vida. Nunca tuvo problemas con nadie, mucho menos con la justicia. Todo el mundo lo respetaba y él respetaba a los demás".

El día de su muerte

El 10 de septiembre, tras atender a un cliente y disponerse a salir a comer, José Vladimir fue abatido en circunstancias que hoy son investigadas por el Ministerio Público.

"Él no era ningún delincuente. Si tienen pruebas que lo demuestren, que las presenten. Lo único que hacía era trabajar y luchar por su sueño", expresó Gabriela.

Reclamo de justicia y amenazas

Gabriela denunció que ha recibido amenazas desde que comenzó a hablar públicamente del caso.

"Me han cerrado mis páginas en redes sociales, me dicen que si sigo buscando justicia me pasará lo mismo que a mi hermano. Pero no tengo miedo. Solo quiero que limpien su nombre", dijo.

La familia exige que las autoridades desvinculen formalmente a José Vladimir Valerio de la lista de supuestos delincuentes, publicando su nombre y cédula como un ciudadano trabajador y no como parte de una banda.

"Quiero el nombre de mi hermano limpio. Mi hermano era un barbero, no un delincuente. Y la barbería seguirá abierta en su memoria", sentenció Gabriela.

Investigación en curso

El Ministerio Público informó que los agentes involucrados en el tiroteo fueron suspendidos y están bajo investigación.

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, aseguró que el proceso se lleva "en todas las vertientes" y que los resultados oficiales se darán a conocer oportunamente.

Mientras tanto, la familia Valerio insiste en que no permitirá que el caso quede en el olvido y reitera su llamado a que se sancione a los responsables.

Al tiempo anunciaron que la peluquería continuará operando con normalidad una vez pasen las actividades de duelo.