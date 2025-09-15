Ciudad Judicial de Santo Domingo Este operará entre octubre y diciembre

El Poder Judicial programa poner en funcionamiento la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este entre octubre y diciembre. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Ciudad Judicial, en la avenida Sabana Larga de Santo Domingo Este, empezaría a operar en el trimestre de octubre a diciembre, periodo en el que se concluirían los trabajos de adecuación de los 22 tribunales que operarán en el moderno edificio.

Con la ansiada apertura de la estructura se espera mejore el acceso a la justicia y se dignifique el servicio a los ciudadanos que están obligados a acudir actualmente al furgón y a las estrechas salas de primera instancia ubicadas en la avenida Charles de Gaulle, así como a las de las cortes ubicada en el sector de Los Mameyes.

El edificio que alberga la Ciudad Judicial fue inaugurado en febrero de este año en cuyo acto se anunció que los servicios iniciarían, por fases, en el mes de junio y se reprorrogó para el último trimestre de este 2025.

El Poder Judicial aseguró a Diario Libre que, para cumplir con el actual cronograma, hay "notables avances, con la adecuación de veintidós salas de audiencia y las áreas de servicio a la ciudadanía, instalación de mobiliario, equipamiento tecnológico de última generación, así como la implementación de sistemas de seguridad física y modernos controles de acceso".

Además de los tribunales penales, la Ciudad Judicial albergará también las salas civiles correspondientes al municipio de Santo Domingo Este. Sus diez bloques alojarán, asimismo, las oficinas del Ministerio Público, la Defensa Pública y el Poder Judicial, distribuidos en diferentes niveles.

Estrechas salas y sofocantes pasillos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/15/palacio-de-justicia-de-santo-domingo-este-01-20b0a163.jpg Los pasillos del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, en la avenida Charles de Gaulle. (DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/15/palacio-de-justicia-de-santo-domingo-este-6bba481b.jpg Los pasillos del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, en la avenida Charles de Gaulle. (DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/15/palacio-de-justicia-de-santo-domingo-este-foto-joliver-brito-a88b55fd.jpg En el edificio del viejo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este no dispone de ascensor. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/15/palacio-de-justicia-de-santo-domingo-este-corte-de-los-mameyes-53e4c252.jpg El edificio en Los Mameyes que alberga a las cortes de Santo Domingo Este y a las que hay que subir por una escalera trasera. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/15/palacio-de-justicia-de-santo-domingo-este-corte-de-los-mameyes-foto-joliver-brito-91ebb3ce.jpg Edificio en el que hay que subir a las cortes de Santo Domingo Este a través de una escalera trasera. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

La puesta en vigencia del moderno edificio de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este terminará con las audiencias en los estrechos tribunales del Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle, casi con avenida Mella, en donde opera desde hace años un furgón, en el cual se conocen las medidas de coerción.

También pondrá fin a los atestados y sofocantes pasillos de esa jurisdicción, desprovista de ascensor y cuyas condiciones no son muy diferentes a las de la corte que está en Los Mameyes, en el mismo municipio, cuya entrada es una escalera de metal por la parte trasera.